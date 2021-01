Egy év után távozik a spanyol élvonalban szereplő Bidasoa Irún kézilabdacsapatától Bartók Donát és Svájcban folytatja.

A 24 éves jobbátlövő tavaly januárban szerződött Spanyolországba, ahol két és fél évre szóló megállapodást kötött a Bidasoával. Együttese - amely szerdán a honlapján jelentette be a magyar játékos távozását - a mostani bajnokságban a második helyen áll a Barcelona mögött. Bartók 14 mérkőzésen 49 gólt dobott.



A nemzeti csapat világbajnoki keretében ezúttal nem szereplő, 12-szeres válogatott játékos - aki december közepén úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy spanyol klubjánál minden ideális, ő és a családja is nagyon boldog - Svájcban, a Kadetten Schaffhausen együttesében folytatja pályafutását, amely az Európa-ligában érdekelt.



"Boldog vagyok, hogy a Kadetten mezét magamra húzhatom, hálás vagyok a lehetőségért, mindent el fogok követni, hogy elérjük céljainkat" - fogalmazott új csapata honlapján Bartók.



A magyar játékosról az ügyvezető igazgató David Graubner azt mondta, nagyon szerencsések, hogy a szezon közepén ilyen kvalitású kézilabdázót tudtak szerződtetni.



Bartók másfél évre kötelezte el magát a Császár Gábort is foglalkoztató Schaffhausenhez.

Borítókép: Facebook.com/ Bartók Donát