A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint minden játékostól emberfeletti teljesítményre lesz szükség, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott komoly eredményt érjen el a norvég-svéd-osztrák közös rendezésű Európa-bajnokságon.

A magyarok szombaton 16 órától Oroszország legjobbjai ellen kezdik meg szereplésüket a malmői E csoportban. A csapat szerda este érkezett a svédországi kikötővárosba, de a tervekkel ellentétben csütörtökön nem tudott a mérkőzések helyszínén edzeni, mert a szervezők még a pályaborítás lehelyezésével sem készültek el időben.



A válogatott így először egy tornateremben gyakorolt, majd pénteken vehette birtokba a Malmö Arenát, amelynek folyosóin, belső helyiségeiben, illetve a lelátón és a pálya környékén továbbra is javában zajlanak a munkálatok.



Az edzést követően Balogh Zsolt az MTI-nek elmondta, mindent begyakoroltak, amit megbeszéltek a videózás során, és a főpróba után már várják az előadást. A Tatabánya 56-szoros válogatott átlövője hangsúlyozta, az oroszoknak sok jó játékosuk van, az egész csapat motorja az irányító Dmitrij Zsitnyikov - akit Szegedről jól ismernek -, illetve támadásban Pavel Atman.



"A védekezésük sebezhető. A felvételek alapján vannak problémáik a beálló elleni védekezéssel, illetve a váltásokkal. Reméljük, ezeket ki tudjuk használni. Úgy gondolom, a legfontosabb taktikai elem a mi védekezésünk lesz, és a gyors lerohanások megakadályozása" - mondta Balogh.



Az oroszok keretébe hatan is a Bajnokok Ligája-címvédő Vardar Szkopje csapatából kerültek be. Balogh szerint ő és csapattársai profitálhatnak abból, hogy ismerik első csoportellenfelük tapasztalt játékosait.



"Tudjuk például, hogy Szergej Gorbok mire képes, mi az erőssége, mi a gyengébb pontja, és igyekszünk ezeket kihasználni, de elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, és azt kell fejlesztenünk" - magyarázta.



A magyar együttes három edzőmérkőzést játszott december végén, illetve január elején: Ausztriát 31-26-ra, Csehországot 27-24-re legyőzte, majd a csehektől 31-22-re kikapott. Balogh Zsolt szerint a csehek elleni második meccsen megmutatkoztak a problémák, a hiányosságok, és ezeken nehéz ilyen rövid idő alatt változtatni.



"Mindenkitől emberfeletti teljesítményre lesz szükség, hogy komoly eredményt tudjunk elérni ezzel a fiatal csapattal. Ha teljes lenne a keretünk, ez a csoport akkor is nehéz lenne számunkra, de nagyobb esély kínálkozna a továbbjutásra, és az elvárások is komolyabbak lehetnének" - fogalmazott a Tatabánya kézilabdázója.



Balogh arra utalt, hogy Lékai Máté, Juhász Ádám, Bodó Richárd és Ancsin Gábor is sérülés miatt hagyja ki a kontinenstornát, ráadásul ő sem teljesen egészséges.



"Régebb óta küszködök talpsérüléssel, ez problémát okoz. Az edzéseket sem tudtam olyan százalékban végezni, ahogy kellett volna, és ez nyilván a formámon is meglátszik" - mondta a jobbátlövő. Hozzátette, különösen elszomorítja, hogy a sérülés éppen akkor jött elő, amikor jó formába került. "Ezzel a kisebb problémával, de hatalmas szívvel próbálok mindent megtenni a győzelemért" - szögezte le.



A körülményekről a játékosok többsége pozitívan nyilatkozott, ám azt megjegyezték, hogy mivel a szállodában meglehetősen puhák az ágyak, többen is derékfájásra panaszkodnak. A péntek délután és az este pihenővel telik, szombaton lesz még egy videóelemzés és egy megbeszélés a meccset megelőzően.



Bánhidi Bence úgy fogalmazott, már mindenki a szombati mérkőzésre összpontosít, fejben is rendben kell lenniük, hogy a lehető legjobbat nyújthassák az oroszok ellen.



A MOL-Pick Szeged beállója számára azért is jelent komoly próbatételt az Európa-bajnokság, mert Lékai és Juhász távollétében új irányítókkal, Győri Mátyással, Nagy Bencével és Ubornyák Dáviddal kell hatékony játékkapcsolatot kialakítania.



"Idő kell, hogy ez rendesen összecsiszolódjon, de már alakulóban van. Természetesen teljesen más velük játszani, mint Lékai Mátéval, vagy Szegeden akár Dean Bombaccsal, akár Joan Canellasszal. Nem is lehet olyan igényem vagy kéréseim feléjük, de idővel majd össze fogunk szokni" - nyilatkozta Bánhidi az MTI-nek.



Hangsúlyozta, a magyar csapat számára ez a torna is jó lesz tapasztalatszerzésnek, de természetesen nem úgy mennek ki a pályára, hogy feltartják a kezüket, és nem akarnak nyerni, hiszen azért jöttek, hogy továbbjussanak a csoportból.



A szűk keretben hét olyan játékos szerepel, akinek ez az első felnőtt világversenye. A 66-szoros válogatott beálló szerint számukra biztosan különleges érzés lesz az első meccs, és remélhetőleg pozitív hatással lesz rájuk, hogy ekkora csarnokban, sok néző előtt játszhatnak, de a lámpalázon az első tíz percben át kell esni és túl kell lendülni.



A magyarok hétfőn az olimpiai és világbajnok Dániával, majd szerdán Izlanddal találkoznak a malmői E csoportban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Borítókép: facebook/Balogh Zsolt-Rajongói oldal