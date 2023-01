Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) sportszakmai igazgatója szerint az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon szereplő magyar férfi válogatott fő célja, hogy stabilan játsszon a következő mérkőzéseken.

"Az eredmények is arról árulkodnak, hogy tudunk nagyon jó mérkőzéseket játszani, de gyengébbeket is. Megjártuk a mennyet és a mélységeket is" - nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek Juhász István.



A válogatott, amelynek a legjobb hét közé jutás a célja, a csoportkörben a Koreai Köztársaságot 35-27-re, Izlandot 30-28-ra legyőzte, viszont Portugáliától 27-20-ra kikapott, így két pontot vitt magával a középdöntőbe, ahol Svédországtól 37-28-as vereséget szenvedett. A magyarok pénteken 18 órától Brazília, vasárnap 15.30-tól pedig a Zöld-foki Köztársaság együttesével játszanak. A negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut.



"Többször nem volt stabil a játékunk, de a szakmai stáb és a játékosok gőzerővel dolgoznak, hogy ki tudják iktatni a meccsek közbeni, több hibát hozó szakaszokat. Korea ellen nagyon magabiztosan kezdtünk, simán nyertünk, Izland ellen képesek voltunk hatgólos hátrányból fordítani, a másik két meccsen azonban felülkerekedett az ellenfél" - magyarázta Juhász, aki a helyszínen látta a magyarok eddigi négy meccsét.



Mint kifejtette, amikor a portugálok és a svédek elleni találkozókon fel lehetett volna zárkózni, a csapaton látszott az akarat, a küzdés, de közbejöttek hibák. Példaként említette, hogy az Európa-bajnok és vb-ezüstérmes svédekkel szembeni meccsen a magyaroknak három labdájuk volt, hogy két gólra csökkentsék a különbséget, de nem jártak sikerrel.



"Fontos lenne, hogy gyorsan túl tudjunk jutni a holtpontokon. Amikor a kezünkben lenne a lehetőség, mert az ellenfelünk fárad és hibázik, azt ki kellene használni úgy, ahogy Izland ellen sikerült" - szögezte le a sportszakmai igazgató.



Felidézte, az izlandiak szövetségi kapitánya a 44. percben cserélt először támadásban, amikor Aron Pálmarssont levitte, ott a magyarok megérezték, hogy van keresnivalójuk, mert fárad az ellenfél, és meg tudták ragadni a pillanatot, a következő meccs viszont intenzitásában, dinamikájában, fókuszáltságában teljesen más képet mutatott.



"A mérkőzéseken belüli ingadozásainkat kellene csökkenteni, ez perdöntő lesz a következő két mérkőzésre, melyeket meg kellene nyernünk az álmaink megvalósítása érdekében. Nincs más út, ha sikerül négy pontot szerezni, akkor elviekben megtettük, amit csak lehetett, de akkor is csak vasárnap derül ki, hogy a legjobbak közé jutunk-e" - mondta Juhász.



Leszögezte, a helyzethez képest a csapat erős mentálisan, ezt Izland ellen is bizonyította. Meggyőződése szerint mindenki átérzi a következő mérkőzések fontosságát, és ennek szellemében fog készülni, ahogy eddig is.

A sportvezető úgy fogalmazott, amikor annak az okait keresik, miért ül "hullámvasúton" a csapat, ki kell szélesíteni a felelősségi kört.



"Ez egy nagyon széles spektrumot jelent, és a felelősség közös, hiszen a játékosok felkészítése a sportszervezetekben történik. Nem egy világbajnokságon kell tapasztalatokat szerezniük a nemzetközi elit kézilabdában. Oda már úgy kell érkezniük" - vélekedett.



Juhász kifejtette, teljesen más a felkészítési struktúra a klubokban, ahol általában heti egy mérkőzésre készülnek, egy világversenyen viszont kétnaponta kell ugyanolyan teljesítményt nyújtani, hogy egy válogatott odaérhessen a legjobb pozíciók egyikére.



"Kétnaponta játszani magas színvonalú meccseket nyilván nem egyszerű, de remélem, képesek leszünk két jó meccset játszani és tartósan jó teljesítményt nyújtani" - nyilatkozta.



Ami a José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány vezette szakmai stábot illeti, Juhász István szerint minden mérkőzésre megvan a gondosan kidolgozott taktikai terv, a kérdés "csak" az, hogy az ellenfél hagyja-e ennek a megvalósítását.

Borítókép: mksz.hu