A jobbátlövő Ancsin Gábor szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott számára az elmúlt három év legrosszabb mérkőzése volt a csütörtöki, amelyen nagy meglepetésre 31-28-ra kikapott Hollandiától a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában.

"Borzalmasan rossz napja volt az egész csapatnak védekezésben és támadásban is. Nem működtünk csapatként és bár küzdöttünk, hajtottunk, de bután csináltuk. Az elmúlt három év legrosszabb mérkőzése volt, a lehető legrosszabbkor" - mondta a Tatabánya átlövője a válogatott pénteki online sajtóbeszélgetésén.

Hozzátette: nem tudták végrehajtani, amit a szakmai stáb kért tőlük, de még nem tisztázódott, hogy miért. Mint elmondta, leírhatatlan volt a hangulat a szinte telt házas MVM Dome-ban, elképesztően nagy élmény volt pályára lépni, de nem gondolja, hogy a 20 ezer ember miatti nyomás fogott ki rajtuk.



"Nem is tudom, hány mérkőzésenként van ilyen, hogy egy csapatnak nem jön össze semmi" - jegyezte meg a 125-szörös válogatott Ancsin.



Mint elmondta, a történetük második Európa-bajnokságán szereplő hollandok nagyon kellemetlen csapatot alkotnak, játékosai nagyon gyorsak, teljesen más stílusban kézilabdáznak, mint a magyarok, de ezekre készültek is.



"Amint nagy nehezen össze tudtunk hozni egy gólt, könyörtelenül ránk rohantak és sokszor nem tudtunk visszarendeződni. Védekezésben apróságok hiányoztak, a hollandok gyakran a passzív jelzésig támadtak és szinte mindig találtak egy rést, egy lehetőséget" - elemezte a játékot az átlövő.









Hangsúlyozta, nagyon csalódottak voltak, de megbeszélték, hogy gyorsan túl kell tenniük magukat a történteken, mert bár nagy pofont kaptak, ez ébresztő jelleggel akár jókor is jöhet a későbbiekre nézve.

"Ha ilyen rossz játékkal is közel voltunk hozzájuk, akkor bízhatunk abban, hogy jön a papírforma, és több meglepetést nem fognak okozni. Persze, nekünk kár lenne erre figyelnünk" - szögezte le Ancsin. Hozzáfűzte, inkább a saját játékukra kell összpontosítaniuk.



A magyar együttes vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától Izlanddal találkozik a budapesti B csoportban. A középdöntőbe az első két helyezett kerül és magával viszi a másik továbbjutó elleni eredményét.

Hanusz Egon elárulta, hihetetlenül nagy élmény volt mindenkinek a csütörtök esti hangulat, hiszen egy magyar kézilabdázó életében ritkaság, hogy ennyi néző előtt játszhat. Megjegyezte, ennek pluszt kellett volna jelentenie, nem nyomást, de akkor sem tudták átlépni a saját árnyékukat, amikor adódott lehetőségük a felzárkózásra vagy az egyenlítésre.

A hollandokról elmondta, semmi meglepőt nem produkáltak, de kellemetlen ellenfélnek bizonyultak, amely jó kézilabdát játszik. Egyelőre megjósolhatatlannak tartja, hogy szereznek-e még pontokat a hollandok, mert szerinte sokat kivett belőlük az első mérkőzés, ugyanis kevés cserével játszottak.

"Nem így terveztük az első mérkőzésünket a hazai Európa-bajnokságon, de sajnos így alakult. Mindenki nehezen tudott elaludni, sokat agyalt a meccsen, de megbeszéltük, hogy ami megtörtént, azon már nem tudunk változtatni, ezért gyorsan rendeznünk kell a gondolatainkat" - nyilatkozta a német TVB Stuttgart irányítója.



Szerinte pénteken a reggelinél már némileg jobb volt a hangulat, megpróbálnak csapatként átlendülni a történteken, igyekeznek a következő meccsre összpontosítani, azon pedig az első másodperctől tökéletesen koncentrálni és betartani, amit a szakmai stáb kér tőlük.

"Fontos, hogy élvezzük a játékot, mert ha görcsölünk, abból semmi jó nem sül ki, ezt már láthattuk" - közölte Hanusz, aki egy gólt lőtt csütörtökön.



A magyar együttes az előző Európa-bajnokságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik, az Eurokupában aranyérmes lett, az idei kontinenstornán pedig a legjobb nyolc közé kerülés a célja.

