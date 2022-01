Nagy László csapatvezető elmondta, nagyon szeretné, ha a magyar férfi kézilabda-válogatott részt vehetne a döntő hétvégén a csütörtökön kezdődő magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon.

"Szeretnénk az európai kézilabdázás élmezőnyéhez tartozni, az álmunk, hogy a döntő hétvégén is szerepelhessünk" - mondta a magyar szövetség (MKSZ) alelnöke, a szakmai stáb tagja a nemzeti csapat keddi, online sajtótájékoztatóján.



Hozzátette, a magyar kézilabda történetének eddigi legnagyobb eseménye előtt állnak, hiszen ez az első hazai rendezésű felnőtt férfi világverseny.

Nagy László azt már karácsony előtt elmondta, hogy az MKSZ elvárása a legjobb nyolc közé jutás a válogatottal szemben.

A 2019 nyarán kinevezett szakmai stáb tagja úgy fogalmazott, több mint két éve készülnek a részben hazai tornára, sok dolgot kipróbáltak, tapasztaltak, és úgy érzik, a csapat készen áll az Európa-bajnokságra. Hozzátette, a nehézségek ellenére jól sikerült a felkészülés, a tervezett munka nagy részét el tudták végezni.

Nagy László elárulta, a húszfős keret minden tagja egészséges, a csapatot pedig mindhárom csoportmeccsén telt ház várja majd, mivel az összes belépőjegy elfogyott.



"Nagyon nehéz dolgunk lesz, de van tapasztalatunk a sorozatterhelésről. Mérkőzésről mérkőzésre készítjük fel a csapatot, mert ez eddig bevált, ezért nem változtatunk, és igyekszünk meccsről meccsre javuló teljesítményt nyújtani" - nyilatkozta.



A korábbi világklasszis jobbátlövő elárulta, a játékosok is érzik az esemény jelentőségét és súlyát, az óriási érdeklődés jót tesz a csapat hangulatának, és bár már mindenki a csütörtök esti meccs kezdését várja, a hátralévő két nap sem fog haszontalanul telni.

Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, hogy a szokásoknak megfelelően alakult a programjuk: decemberben a fizikális felkészítésé, január elejétől a labdás, taktikai edzéseké volt a főszerep, most a célegyenesben pedig már készülnek az első ellenfelükre. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban megjegyezte, minden játékos nagyon fegyelmezett volt az otthontartózkodás alatt is, ennek is köszönhető, hogy mindegyikük egészségesen tért vissza.

Első ellenfelükről, Hollandiáról elmondta, jó erőt képviselő csapat, amelyet jó képességű kézilabdázók alkotnak, a többségük erős bajnokságban játszik.



"Mindenféle teher nélkül érkeznek, és meg akarják mutatni, hogy hasonló utat játhatnak be, mint a holland női szakág. Nagyon oda kell figyelnünk, tudván, hogy számunkra az első mérkőzés egy kicsit nehezebbnek ígérkezik, hiszen át kell esnünk a tűzkeresztségen ennyi néző előtt" - magyarázta a szakvezető.



Az előző Európa-bajnokságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon pedig ötödik helyezett magyarok két évvel ezelőtt 34-26-ra kikaptak a portugáloktól a kontinenstorna középdöntőjének utolsó körében. Gulyás úgy vélekedett, idén van esélyük a visszavágásra.

Izland együtteséről elmondta: komplex, érdekes kézilabdát játszik és hosszú évek óta világ élvonalához tartozik. A kapitány a B csoportot nagyon kiegyenlítettnek tartja, amelyben nagyon éles, jó mérkőzések várhatóak.

José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema - családjában több megbetegedés történt, ezért a spanyol edző csak hétfőn csatlakozhatott a magyar csapathoz. Mint elmondta, a családtagjai már jobban vannak, ezért teljes erővel az Európa-bajnokságra összpontosíthat. Hozzátette, a modern technika megkönnyítette a dolgát, mert minden edzést látott, ahogyan a szombaton 36-30-ra megnyert, Bahrein elleni felkészülési meccset is, és élő videókapcsolat segítségével hozzá is szólt, mintha a csapat mellett lett volna.



"Ez az a pillanat, ez az a verseny, amire annyira vártuk, és annyit dolgoztunk érte, hogy felkészülten állhassunk oda a rajtra. Nagyon jó érzéseim vannak" - nyilatkozta.

A csapatkapitány Mikler Roland elárulta, hogy az egy évvel ezelőtti, egyiptomi világbajnokság óta egyre többet gondolnak a részben hazai rendezésű kontinenstornára. Hangsúlyozta, a siker kulcsa mindig a hatékony védekezés, ami hozza magával a jó kapusteljesítményt, ez pedig stabilitást ad az együttesnek, hogy erre alapozva a másik kapu előtt jól játszhasson.



"Sokat dolgoztunk együtt, jónak érzem a védekezést, bízom benne, hogy ez látszik majd a pályán is" - fűzte hozzá.

Bánhidi Bence kisebb derékfájdalmai miatt kihagyta a Bahrein elleni találkozót, ezúttal pedig elmondta, hogy már majdnem tökéletes állapotban van, jót tett neki a két plusz nap pihenő.

A magyarok a kontinenstorna B csoportjában csütörtökön 20.30-tól Hollandiával, vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától pedig Izlanddal találkoznak a budapesti MVM Dome-ban. A középdöntőbe az első két helyezett kerül, onnan pedig az első három vehet részt a döntő hétvégén.

Borítókép: telekomveszprem.hu