A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-29-re kikapott Szlovénia csapatától a szombaton Nagykanizsán rendezett felkészülési mérkőzésen.

A két csapat csütörtöki edzőmeccsét Ljutomerben 28-27-re a magyarok nyerték. Nagykanizsán másodszor lépett pályára a magyar válogatott, amely 2001. január 6-án 27-25-re legyőzte Horvátország együttesét, ugyancsak felkészülési mérkőzésen.

Eredmény:

Magyarország-Szlovénia 29-32 (13-13)

A magyarok keretéből Palasics Kristóf és Ilic Zoran maradt ki. A hazaiaknak kedvezett, hogy a szlovén védelem egyik oszlopát, Blaz Blagotinseket az első tíz percben kétszer is kiállították. A várakozásoknak megfelelően a meccs küzdelmes, az állás pedig szoros volt. Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően nem tudtak ellépni a vendégek, sőt egy 4-0-s sorozattal 7-4-es előnybe kerültek a magyarok. Ezután Mikleren és Lékai Mátén kívül minden kezdőjátékosát lecserélte José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány. Összeszedettebben, pontosabban, kevesebb hibával kézilabdázott ekkor a magyar válogatott, mint két nappal korábban. Ennek ellenére a szlovénok egyenlítettek (9-9), és a szünetben is döntetlen volt az állás, mert bár a hazaiak védekezése jól működött, támadásban előfordultak rontások, ráadásul kiújult a "magyar betegség", ugyanis a szélsőket egyszer sem hozták helyzetbe.

A második felvonás elején is remekül küzdöttek a magyarok, ezzel ellensúlyozták, hogy továbbra sem volt olajozott minden támadásuk. Megint elléptek három találattal (17-14), ám újra sokasodtak a kihagyott helyzetek, ezt kihasználva a szlovénok megint egyenlítettek (22-22). Az ötvenedik percben Chema Rodríguez időt kért, mert megakadt csapata játéka, és a kiválóan védekező ellenfél már két góllal vezetett, ráadásul Sipos Adriánt öt percen belül kétszer is kiállították. A házigazdák több mint hat percig nem találtak be, az ellenfél 26-23-ra ellépett, és ezúttal a hajrá sem sikerült olyan jól, mint csütörtökön idegenben. Sok volt a labdaeladás, a rossz passz, a pontatlan lövés, így a szlovénok visszavágtak a két nappal korábbi vereségért. A szlovénoknál Jure Dolenec, Aleks Vlah, Stas Slatinek és Rok Ovnicek négy-négy góllal, Joze Baznik tíz védéssel zárt. A magyar kapusok közül Mikler Rolandnak öt, Székely Mártonnak négy védése volt.

A két csapat 29. alkalommal találkozott egymással, 14 magyar siker és egy döntetlen mellett ez volt a 14. szlovén győzelem.

"A védekezésünk nem működött jól, így pedig nehéz nyerni. Legutóbb ez sokkal jobban ment. Az egy-egy elleni szituációkat akkor megoldottuk, ma nem, ez volt a legnagyobb probléma" - nyilatkozta Rodríguez az M4 Sporton.

A szövetségi kapitány hozzátette, az ellenfélnek nagyon sok alacsony, gyors játékosa van, akik remekül képzettek, gyorsan és fürgén egy-egyeznek, ezt a magyarok ezúttal nehezen tudták kezelni. Kiemelte, nem jöttek a besegítések, ezért sok volt a kapott gól.

"Pontosan tudjuk, miben kell fejlődnünk, úgyhogy erre vezet az út az előrelépés felé. Két jó meccset játszottunk egy jó ellenféllel szemben, de 27-28 kapott gól alatt kell maradnunk, hogy rendre győzelmi esélyeink legyenek, ezt kell megcéloznunk. Mire odaérünk a világbajnokságra, jó formában leszünk és készen állunk majd" - szögezte le a spanyol edző.

A magyarok jövő csütörtökön a Koreai Köztársaság együttese ellen kezdik meg szereplésüket az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörében, Kristianstadban, majd jövő szombaton Izland, január 16-án pedig Portugália válogatottjával találkoznak. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

Borítókép: MTI/Varga György