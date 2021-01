A német válogatott 43-14-re legyőzte pénteken Uruguay csapatát az Egyiptomban zajló férfi kézilabda-világbajnokság csoportkörének első fordulójában.

A magyar érdekeltségű gízai A csoportban a németek az első félidőben mindössze négy gólt kaptak, így végül a vártnál is nagyobb különbséggel győzték le dél-amerikai ellenfelüket, amely a koronavírus-járvány miatt csak szabadtéren tudott felkészülni a tornára. A mezőny legeredményesebb játékosa a német Timo Kastening volt, aki 11 lövésből kilenc gólt dobott.



A B csoportban az Európa-bajnok spanyolok nagy meglepetésre csupán 29-29-es döntetlent játszottak a némileg tartalékos brazilokkal. A dél-amerikai csapat kezdett jobban, és nyolc perc után 4-0-ra vezetett, ám az európai együttes csakhamar magára talált, és a meccs kétharmadánál már hat góllal vezetett. Ekkor egy 8-2-es sorozattal egyenlítettek a dél-amerikaiak, majd az izgalmas hajrában megszereztek egy pontot.



A spanyolok közül a veszprémi Jorge Maqueda három, a szegedi Joan Canellas négy, a braziloknál a veszprémi Rogerio Moraes hat gólt szerzett.



Az alexandriai C csoportban az Európa-bajnoki ezüstérmes horvátok óriási meglepetésre szintén 29-29-es döntetlent játszottak Japánnal. Az európai együttes az egész meccsen csak egyszer, 1-0-nál vezetett. A két évvel ezelőtti világbajnokságon utolsó (24.) helyezett ázsiaiak 7-2-re, majd 14-8-ra elhúztak, a szünetben pedig 17-14-re vezettek. Egy ideig a második felvonásban is őrizték előnyüket a japánok, és egy pontot az izgalmas hajrában is meg tudtak menteni. A Telekom Veszprém horvát játékosa, Manuel Strlek kétszer volt eredményes.

Eredmények, csoportkör, 1. forduló:

A csoport (Gíza):

Németország-Uruguay 43-14 (16-4)

később:

Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 20.30

B csoport (Új Főváros):

Spanyolország-Brazília 29-29 (16-13)

később:

Tunézia-Lengyelország 20.30

C csoport (Alexandria):

Horvátország-Japán 29-29 (14-17)

korábban:

Katar-Angola 30-25 (14-13)

D csoport (Kairó):

Argentína-Kongói DK 28-22 (13-14)

később:

Dánia-Bahrein 20.30



A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

Borítókép: Sascha Klahn/picture alliance via Getty Images