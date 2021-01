A magyar férfi kézilabda-válogatott eddig öt mérkőzésből ötöt nyert meg az Egyiptomban zajló világbajnokságon. Gulyás István csapata legutóbb szombaton Lengyelország együttesét győzte le, aminek következtében bejutott a legjobb nyolc közé, ami legutóbb világeseményen négy évvel ezelőtt 2017-ben sikerült. Az eddigi teljesítményről, a csapat szerepléséről, a fiatalitás fontosságáról, és a soron következő mérkőzésekről, a legendás mesteredző Mocsai Lajos fiával, a korábbi válogatott átlövővel, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezető igazgatójával, Mocsai Tamással beszélgettünk.

A magyar férfi kézilabda-válogatott az eddigi öt mérkőzését megnyerte. Hogyan látja a csapat eddigi szereplését?



A csapat eddig szenzációsan teljesített, látszik, hogy a stáb minden mérkőzésre alaposan felkészült. Érezhető a stáb munkáján, hogy próbáljuk a saját erősségeinket kihasználni. A tavalyi világversenyről rengeteg fiatal játékost ismerhettünk meg és a rutinosabbak csatlakozhattak hozzájuk. Ez az elegy nagyon jól működik, remekül használjuk a beállókat, az átlövők is nagyszerűen teljesítenek, ez egy igazi csapatmunka. Védekezésben és kapusteljesítményben pedig ugyancsak kiemelkedőek vagyunk.



Ön szerint melyik volt az a mérkőzés, ahol a legjobban játszott válogatottunk?



Nehéz bármelyiket is kiemelni, mert egy világesemény közepén vagyunk. Most jönnek azok a mérkőzések, amelyek igazán fontosak lesznek, igaz, az eddigiek is azok voltak. Úgy gondolom, hogy a németek ellen elért győzelmünk nagyon fontos volt, de bármelyiket említhetném, a lengyelek ellen is magas szinten kézilabdáztunk. Örülök, hogy ezt a magas szintű játékot tudják a játékosok tartani.



Ha már a németek szóba kerültek. Ön 10 évvel ezelőtt tagja volt a 2011-es világbajnoki keretnek, amelyiken legyőztük Németországot. Hogyan emlékszik vissza arra a mérkőzésre?



Számomra a németek elleni mindig egy különleges mérkőzés volt hiszen 10 évig kézilabdáztam ott. Amikor egy kis ország a németek ellen győz, akkor picit lehet őket zrikálni. Azon a mérkőzésen több akkori csapattársam is szerepelt."









Miben lát különbséget a két ország kézilabda kultúrája között?



Ez a világbajnokság a pandémia miatt kiszámíthatatlan, többen ellenezték. A németek részéről többen nincsenek ott a keretben. A magyar válogatott pedig a szakvezetésnek köszönhetően spanyolos kézilabdastílust játszik. A németek a dinamikusabb játékot részesítik előnyben, elég visszagondolni a most karácsonykor lejátszódott Bajnokok Ligája fináléra, amit a Kiel nyert meg. A stílusuk a skandináv és a német kézilabda ötvözete





Mocsai Tamás tíz éven keresztül légióskodott Németországban.

Fotó: Martin Rose/Bongarts/Getty Images



A magyar válogatott következő ellenfele Spanyolország lesz. Hogyan hathat együttesünkre, hogy az ellenféltől három játékos is (Jorge Maqueda, Joan Canellas, Rodrigo Coralles) Magyarországon kézilabdázik?

Úgy gondolom, hogy a csapatok jól ismerik egymást. Egyrészt az említett három játékos itthon kézilabdázik, másrészt nálunk Nagy László és Chema Rodriguez évekig Spanyolországban játszottak.



Jorge Maqueda (pirosban) 2 éve játszik Magyarországon. Jelenleg a Veszprém csapatát erősíti.

Fotó: Slavko Midzor/Pixsell/MB Media/Getty Images



A lengyelek ellen több játékos elmondta, hogy probléma volt a 7 a 6 elleni játékkal. Hogyan lehet ez ellen sikeresen védekezni?



Ezzel komoly gondunk volt. El kell dönteni, hogy kit hagyunk messziről lőni, illetve melyik posztot adjuk fel. Az biztos, hogy a belső posztokon és a két beálló ellen nagyon jó védekezésre lesz szükség."



Franciaország vagy Norvégia lesz a következő ellenfelünk a négy közé jutásért. Ön szerint melyikük ellen lenne nagyobb esélyünk az elődöntőbe jutásra?

Előbb a spanyolok elleni mérkőzést kell lejátszanunk, ami a csoportgyőzelemről dönt. A francia csapat nagyon erős és a norvég is atletikus csapat."

A francia csapatnál hiányzik a legnagyobb sztár Nikola Karabatic. Mennyire érezhető rajtuk a játékának a hiánya?



Úgy gondolom náluk elég sok jó játékos van, de Karabaticot nem lehet teljesen pótolni, noha bőven 30 felett van. A franciák ettől függetlenül nagyon erősek, és csapatjátékkal teljes mértékben kompenzálják.

Sikerülhet-e a magyar csapatnak az elődöntőbe jutás?

Mindenképpen. Nagyon kívánom a csapatnak és a magyar kézilabdázásnak, mert ránk férne egy ilyen siker. A kézilabdasport sikerét a válogatott teljesítménye mutatja meg. Minden olimpián, vb-n, és Eb-n elért siker kihat a magyar kézilabdára. Nagyon örülök, hogy lehet a magyar csapatért szurkolni és még versenyben vannak a vb-n.



Mocsai Tamás

Született: 1978. december 9.

Klubjai játékosként:



1997-98: NBV Lübbecke

1998-99: TBV Lübberstedt

1999-2002 Dunaferr SE

2002-2004 TV Suhr

2004-2005: Pfadi Winterthur

2005-2006: SG Kronau/ Östringen

2006-2010: TBV Lemgo

2010-2014: Flensburg Handewitt

2014-2014: Telekom Veszprém

Sikerei klubszinten:



Magyar bajnok: 2000

Magyar kupagyőztes: 2001

KEK döntős: 2000

KEK elődöntős 2002

A magyar válogatottban:



119 alkalommal lépett pályára és 270 gólt lőtt. Tagja volt a 2004-ben és 2012-ben olimpiai negyedik helyezett csapatnak.

Borítókép: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images