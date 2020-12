Korábbi szövetségi kapitánya, Javier Sabaté szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott meglepetést okozhat jó szereplésével a januári, egyiptomi világbajnokságon.

"Az éremszerzés nem reális, de a koronavírus-járvány miatt minden lehetséges. Sérülés és betegség miatt biztosan sokan hiányoznak majd a mezőnyből, úgyhogy van lehetőség a meglepetésre" - nyilatkozta a spanyol edző az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette, reálisnak kell lenni, és a fiatal magyar csapatnak türelemre van szüksége. Meglátása szerint az együttes lépésről lépésre jobb lesz - a világbajnokságot is nagyszerű tapasztalatszerzési lehetőségnek nevezte -, és a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságra lesz igazán ütőképes.



Javier Sabaté honfitársa, Carlos Ortega másodedzőjeként 2012-ben érkezett a Telekom Veszprémhez, ahol 2015-től két idényen keresztül vezetőedzőként dolgozott. Irányításával a csapat a Bajnokok Ligájában előbb második, majd harmadik lett, a SEHA Ligában egy arany- és egy ezüstérmet szerzett, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig mindkét szezonban megnyerte.



A magyar válogatottat 2016 és 2017 között bő egy évig irányította szövetségi kapitányként. Ebben az időszakban a nemzeti együttes kijutott a franciaországi világbajnokságra - ahol az olimpiai bajnok Dánia búcsúztatásával a negyeddöntőig jutott -, majd a horvátországi Európa-bajnokságra is.



Sabaté úgy vélekedett, a magyar válogatott jelenlegi szakmai stábja óriási munkát végez a fiatalokkal, hiszen a csapat nagyon jól játszik és egyre jobban szerepel.



"Remélem, ez a tendencia folytatódni fog, mert a magyar kézilabda megérdemli" - szögezte le.



Az edző kifejtette, a válogatott ugyanazt a rendszert alkalmazza védekezésben, mint a Veszprém, a Szeged, és még néhány magyar klubcsapat, így mindenki tudja a feladatát a pályán.



A lengyel Wisla Plock vezetőedzőjeként dolgozó Sabaté elmondta, jelenlegi klubcsapatából négyen vesznek majd részt a vb-n, és nagyon reméli, hogy egészségesen térnek haza, bár megjegyezte, hogy akik sok időt töltenek karanténban a világjárvány miatt, azoknak a komoly sérülésveszély miatt nagyon nehéz dolguk van a visszatérésük után.



A tréner megjegyezte, Veszprém olyan számára, mintha az otthona lenne, és a korábbi játékosaival is tartja a kapcsolatot. Elmondása szerint mostani klubjának nincs olyan jelentős költségvetése, mint például a Telekom Veszprémnek, ezért is követi fokozott figyelemmel a magyar mezőnyt.



Jelenleg két magyar válogatott kézilabdázó, Szita Zoltán és Ilic Zoran szerepel Plockban, és lehetséges, hogy a következő szezonban is érkeznek magyar játékosok, mert az edzőnek vannak kiszemeltjei.

Sabaté emlékeztetett rá, hogy a balátlövő Szita Zoltán az ő irányítása alatt mutatkozott be a válogatottban.



"Nagyon elégedett vagyok vele, és Zorannal is, aki egy fiatal, nagyon tehetséges játékos. Ő is nagyon jól dolgozik, sokat fejlődött, de még sok munka vár rá. A játéklehetőséget mindketten megkapják" - magyarázta a spanyol tréner, aki továbbra is jól beszél magyarul, és már lengyelül is egyre jobban kommunikál.



A férfi vb-t - amelynek mezőnye első alkalommal lesz 32 csapatos - január 13. és 31. között rendezik négy egyiptomi városban. A magyar válogatott a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország együttesével találkozik. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

Borítókép: facebook/Kolonitsné Jutka