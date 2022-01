Jelentős magyar sikereket jósol a csütörtökön kezdődő, részben hazai rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a dán Rasmus Boysen, a sportág egyik legismertebb és legfelkészültebb szakírója.

Boysen vasárnap a közösségi oldalán azt írta, szerinte az olimpiai és világbajnoki címvédő Dánia nyeri a január 30-ig tartó magyar-szlovák közös rendezésű kontinenstornát, a második Magyarország, a harmadik a vb-ezüstérmes Svédország, a negyedik pedig a legutóbbi Európa-bajnokságon győztes Spanyolország lesz.



A Handball Transfers és a Handball World című oldalak szakírója úgy véli, a torna meglepetéscsapata Szerbia lesz, a legnagyobb csalódást pedig a két éve Eb-második Horvátország okozza majd.



A dán Fredericia HK együttesében kézilabdázó Boysen szerint a gólkirály Máthé Dominik, a legértékesebb játékos (MVP) Bánhidi Bence, a legjobb fiatal pedig a svéd Eric Johansson lesz.



My EHF Euro 2022 predictions:

:

:

:

:

Surprise:

Disappointment:

Top scorer: Dominik Mathé

MVP: Bence Banhidi

Best Young Player (under 22): Eric Johansson



What’s your predictions?#handball #ehfeuro2022

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 9, 2022