A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-29-re kikapott Németország csapatától a vasárnap Kasselben rendezett barátságos mérkőzésen.

Az áprilisi világbajnoki selejtezőkre készülő két csapat szombaton Gummersbachban 31-31-es döntetlent játszott egymással.

Eredmény:

Németország-Magyarország 30-29 (17-13)

A magyar keretből Máthé Dominik, Győri Mátyás, Sunajko Stefan, Rosta Miklós, Lékai Máté, Bánhidi Bence, Bodó Richárd és Bóka Bendegúz is hiányzott, de a németek is meglehetősen tartalékos összeállításban léptek pályára. Vajda Huba, Bujdosó Bendegúz, Borbély Ádám és Nagy Bence szombaton a kispadról nézte végig a találkozót, de ezúttal ők is lehetőséget kaptak.

A magyarok kezdték jobban a meccset, de a házigazdák egy 6-1-es sorozattal fordítottak, majd jó védekezéssel és gyors ellenakciókkal tovább növelték a különbséget. A mérkőzés negyedénél José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány időt kért, cserékkel próbálkozott, ezzel a németek lendületét átmenetileg sikerült megtörni, de egészen a hajráig hatékonyabban használták ki a helyzeteiket. Az utolsó percekben 4-1-es sorozattal csökkentette hátrányát a vendégcsapat (17-13). A második felvonást is a magyarok kezdték jobban, remek védekezésüknek és az akadozó német támadójátéknak köszönhetően 18-17-re sikerült felzárkózni, ám a házigazdák az időkérésük után megint elléptek. A végén védekezést váltottak a vendégek, de úgy tűnt, már nincs esélyük az egyenlítésre, ám bravúros teljesítménnyel, egy 4-0-s sorozattal megint felzárkóztak. Már csak egy perc volt hátra, amikor a németek eladták a labdát, Rodríguez időt kért és levitte a kapust. Szita Zoltán egyenlített, ám Johannes Golla két másodperccel a vége előtt középkezdésből az üresen maradt hálóba lőtt, ezzel beállította a 30-29-es végeredményt. A két csapat 33. alkalommal játszott egymással, hét magyar siker és négy döntetlen mellett ez volt a 22. német győzelem.

Borítókép és képek: Magyar kézilabda-válogatott / Sascha Klahn