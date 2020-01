Chema Rodríguez másodedző szerint a szakmai stáb tagjai próbálnak új impulzusokat adni az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak.

"Gulyás Istvan a szövetségi kapitány, ő a főnök. Nagy László és én próbálunk neki segíteni, és megosztjuk a felelősséget" - mondta José Mária Rodríguez Vaquero, sportági becenevén Chema.

Hozzátette, próbálnak új impulzusokat adni a játékosoknak taktikailag, illetve igyekeznek elősegíteni, hogy fejlődjenek, és alkalmazkodjanak a különböző játékhelyzetekhez.

A magyar válogatott Oroszország és Izland legyőzése, illetve az olimpiai és világbajnok Dánia elleni döntetlen után csoportgyőztesként, a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol kikapott a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmes Norvégiától, majd legyőzte Szlovéniát, így továbbra is versenyben van az elődöntőbe kerülésért, és az olimpiai selejtezőtornára jutásért. A csapat kedden (ma) 20.30-tól Svédországgal, szerdán 16 órától pedig Portugáliával találkozik.

Rodrígueznek az izlandiak elleni mérkőzést követő öltözői beszéde bejárta a világhálót, elismerő, lelkesítő szavaival tovább növelte népszerűségét.



"Felváltva beszélünk a játékosokhoz, csak az én szavaimat felvették. Legutóbb Nagy László tartott beszédet, és a kapitány is nagyszerű munkát végez, mindannyian megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni a srácokból" - magyarázta.

Az edző hangsúlyozta, a válogatott erőssége, hogy valóban csapatként működik, a szakmai stáb és a játékosok egységet alkotnak.

A világbajnoki arany- és Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol kézilabdázó 2012 és 2017 között a Telekom Veszprémet erősítette, és még mindig aktív, jelenleg a francia másodosztályú USM Saran játékosa.

Rodríguez úgy fogalmazott, a magyar férfi kézilabda a spanyol stílust választotta, hiszen a Veszprém és a Szeged vezetőedzője is spanyol, a válogatottnak is voltak spanyol szövetségi kapitányai, és természetesen ő is ezt a vonalat képviseli.

"Mindig csak a következő mérkőzéssel foglalkozunk, de elárulhatom, fantasztikus lenne számomra, ha Spanyolországgal játszhatnánk. Nagyon sok barátom van ott, az egy nagyszerű meccs lenne, számunkra pedig egy nagyszerű teszt. Ők a legkeményebb ellenfelek, akikkel most találkozhatunk" - magyarázta.

Hozzáfűzte, azért is örülne a spanyolok elleni mérkőzésnek, mert az azt jelentené, hogy a magyar együttes története legjobb Európa-bajnoki eredményét elérve elődöntős.