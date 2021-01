A Magyar Kézilabda Szövetség írását változtatás nélkül közöljük.

A magyar válogatott utolsó A-csoportbeli ellenfele a kedd este 20:30-kor kezdődő találkozón Németország lesz az egyiptomi világbajnokságon.



Ezen a találkozón dől majd el, hogy kié lesz a csoportelsőség, illetve az is, hogy melyik együttes visz magával több pontot a középdöntőbe.

Németország nemzeti együttese nem a teljes és legerősebb keretével futott neki a világbajnokságnak, hiszen – többek között – Patrick Wiencek és Henrik Peckeler is élt a német szövetség által felajánlott azon lehetőséggel, hogy a játékosok a vírushelyzet miatt kihagyhatják a világversenyt.



Ennek ellenére is ütőképes a THW Kielből jól ismert izlandi szakvezető, Alfred Gislason által vezetett alakulat, hiszen – csak néhányat említve a nagy nevek közül – Uwe Geinsheimer és Andreas Wolf is vállalkozott az egyiptomi megmérettetésre.



Németország csak első, Uruguay elleni találkozóját (43-14)) játszotta le a világbajnokságon, miután a zöld-foki együttes már nem tudott kiállni az A-csoport második fordulójában az újabb koronavírus-fertőzések következtében.



Uwe Gensheimer játéka meghatározza a németek teljesítményét.

Fotó: Christof Koepsel/Getty Images

A magyar válogatott ezzel szemben mindkét csoportmérkőzését lejátszotta, amelyek Gulyás István szövetségi kapitány és a Zöld-foki Köztársaság elleni mérkőzés legjobbjának választott Ancsin Gábor szerint is jó alkalmak voltak a csapat összecsiszolódására, pótolva a felkészülés során kimaradó két szlovákok elleni összecsapást.



Nemzeti együttesünk nem titkolt célja, hogy a két könnyebb találkozó után egy kiélezett, izgalmas meccsen legyőzze riválisát és bizonyítsa, hogy a tavalyi Eb-hez hasonlóan, most is fel tudja venni a versenyt a legjobb csapatokkal.



A két együttes legutóbb a 2017-es világbajnokság csoportmérkőzései során csapott össze egymással, akkor (16-11-es félidőt követően) a németek bizonyultak jobbnak 27-23-ra. Az egymás elleni mérleg is az ellenfélnek kedvez, mivel 30 találkozóból mindössze hatszor nyert a magyar válogatott, három alkalommal játszott döntetlent a két alakulat és 21 mérkőzés zárult német győzelemmel.

A magyar válogatott vb-kerete:



Kapusok: BORBÉLY Ádám (Veszprémi KKFT), MIKLER Roland (MOL-Pick Szeged), SZÉKELY Márton (Telekom Veszprém)

Jobbszélsők: HORNYÁK Péter (Grundfos Tatabánya), RODRIGUEZ ALVAREZ Pedro (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Grundfos Tatabánya), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég), BALOGH Zsolt (Grundfos Tatabánya)

Irányítók: GYŐRI Mátyás (Grundfos Tatabánya), HANUSZ Egon (Csurgói KK), NAGY Bence (Ferencváros), LÉKAI Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: BÁNHIDI Bence (MOL-Pick Szeged), ROSTA Miklós (MOL-Pick Szeged), TOPIC Petar (Balatonfüredi KSE), SIPOS Adrián (Grundfos Tatabánya)

Balátlövők: BODÓ Richárd (MOL-Pick Szeged), SZITA Zoltán (Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), SUNAJKO Stefan (Grundfos Tatabánya)

Mérkőzésenként 16 játékos nevezhető be a 20 fős keretből.

Szövetségi kapitány: GULYÁS István

Németország világbajnoki kerete:



Kapusok: Johannes BITTER (TVB Stuttgart), Silvio HEINEVETTER (Füchse Berlin), Andreas WOLFF (HC Lomza Vive Kielce)

Jobbszélsők: Patrick GROETZKI (Rhein Neckar Löwen), Timo KASTENING (MT Melsungen)

Jobbátlövők: Kai HAFNER (MT Melsungen), Antonio METZNER (HC Erlangen), David SCHMIDT (Bergischer HC)

Irányítók: Juri KNORR (GWD Minden), Sebastian FIRNHABER (HC Erlangen), Marian MICHALCZIK (Füchse Berlin)

Beállók: Johannes GOLLA (SG Flensburg-Handewitt), Moritz PREUSS (SC Magdeburg)

Balátlövők: Philipp WEBER (SC DHfk Leipzig), Julius KUHN (MT Melsungen), Fabian BÖHM (TSV Hannover-Burgdorf), Paul DRUX (Füchse Berlin)

Balszélsők: Uwe GENSHEIMER (Rhein-Neckar Löwen), Marcel SCHILLER (FA Göppingen)

Szövetségi kapitány: Alfred GISLASON

A magyar válogatott csoportmérkőzése:

Január 19. 20:30: Magyarország–Németország (tv: M4 Sport)

Az A-csoport eddigi eredményei:



Németország-Uruguay 43-14 (14-4)

Magyarország-Zöld-foki Köztársaság 34-27 (19-14) (törölve a zöld-fokiak visszalépése miatt, az új eredmény 10-0)

Zöld-foki Köztársaság-Németország 0-10

Magyarország-Uruguay 44-18 (16-8)

Uruguay-Zöld-foki Köztársaság 10-0

A csoport állása: 1. Németország 4 p (53-14), 2. Magyarország 4 p (54-18), 3. Uruguay 2 p (42-87), 4. Zöld-foki Köztársaság 0 p (0-30).

Középdöntő:



A középdöntőben négy hatos csoportban játszanak a résztvevők (I. csoport - Új főváros: A-B csoportok továbbjutói, II. csoport - Kairó: C-D csoportok továbbjutói, III. csoport - Gíza: E-F csoportok továbbjutói, IV. csoport - Kairó: G-H csoportok továbbjutói). A középdöntő csoportok első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe.

A középdöntő mérkőzés-napjai az I. csoportban: január 21., 23., 25.

Elnöki Kupa (Új főváros, Gíza): január 21-27.

Negyeddöntők (Kairó, Új főváros): január 27.

Elődöntők (Kairó): január 29.

Döntő (Kairó): január 31

Borítókép és forrás: keziszövetseg.hu