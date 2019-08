A címvédő Telekom Veszprém és a Dabas pénteki mérkőzésével kezdődik a férfi kézilabda NB I új idénye.

Az erőviszonyok nem változtak az előző szezonhoz képest: a bajnoki címért a Veszprém és a Szeged versenyfutása várható, a bronzéremre pedig a Tatabánya esélyes.

David Davis vezetőedző októberi kinevezése óta ismét remekül teljesítenek a veszprémiek, és bár a Magyar Kupa-döntőt elveszítették, visszahódították a bajnoki elsőséget, és finálét játszottak a Bajnokok Ligájában. Mikler Roland távozása, illetve Nagy László és Momir Ilic visszavonulása bizonyára komoly vérveszteség számukra, de az érkezők névsora még jelentősebb. A kapus Székely Márton a Tatabányától, a szerb Vladimir Cupara a lengyel Vive Kielcétől érkezett. Tavaszig a BL-címvédő macedón Vardar Szkopjét erősítette a brazil beálló, Rogério Moraes Ferreira, valamint a montenegrói balátlövő, Vuko Borozan. Jobbátlövő-posztra igazolták a lengyel Pawel Paczkowskit a Kielcétől, és az egyiptomi Jahja Kaled Omart az SC Zamalektől. Az átigazolási piac nyári slágere a balátlövő és irányító poszton is bevethető dán Rasmus Lauge Schmidt megszerzése. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázót az előző idényben a német élvonal legjobb játékosának választották.

A dunántúliak helyzetét nehezíti, hogy az NB I és a BL mellett ismét rajthoz állnak a SEHA Ligában, tehát párhuzamosan három sorozatban kell helytállniuk.



Jorge Maqueda és a Pick Szeged lehet ismét a trónkövetelő a következő szezonban.

A Szeged a legutóbbi szezonban hónapokig kiválóan szerepelt, a januári világbajnokságot követően azonban fokozatosan visszaesett. A csapatot továbbra is Juan Carlos Pastor vezetőedző irányítja, a keretből viszont távozott Balogh Zsolt, Pedro Rodríguez és Marin Sego. Komoly erősítésnek tűnik a Veszprémtől megszerzett kapus, Mikler Roland, a Paris Saint-Germaintől érkezett horvát jobbátlövő, Luka Stepancic, és a Rhein-Neckar Löwentől igazolt szerb jobbszélső, Bogdan Radivojevic is. A Tatabányáról szerződtetett beálló, Rosta Miklós némileg tehermentesítheti Bánhidi Bencét, aki Achilles-ín-fájdalmak miatt csapata horvátországi és franciaországi túráját is kihagyta a felkészülési időszakban.

A két BL-résztvevő december 7-én Veszprémben, április 11-én pedig Szegeden játszik egymással.

Tatabányáról Rosta és Székely mellett Demis Grigoras és Jakov Vrankovic is távozott, érkezett viszont Balogh Zsolton kívül többek között három válogatott játékos: a jobbszélső Hornyák Péter, a jobbátlövő Ancsin Gábor és a kapus Borbély Ádám, így a csapat sorozatban hatodszor lehet bronzérmes a bajnokságban, és ismét jó eredményt érhet el az EHF Kupában.

A férfi NB I lebonyolítása az előző szezonokhoz képest változatlan: a 14 csapat körmérkőzéses rendszerben játszik 26 fordulót, majd az alapszakasz első és második helyezettje vívja a döntőt május 21-én és 24-én. December közepe és január vége között szünetel a bajnokság a januári, svéd-norvég-osztrák közös rendezésű Európa-bajnokság miatt.

A férfi bajnokság mezőnye:



Balatonfüredi KSE, Budakalász, Csurgói KK, Dabasi KC VSE, Eger SZSE, Ferencvárosi TC, Grundfos Tatabánya KC, HE-DO B. Braun Gyöngyös, Mezőkövesdi KC, MOL-Pick Szeged, Orosházi FKSE-Linamar, Sport36-Komló, Telekom Veszprém, Váci KSE

Az eddigi bajnokok:



26-szor: Veszprém

15-ször: Bp. Honvéd

12-szer: Elektromos

9-szer: Újpest

5-ször: Bp. Spartacus

4-szer: Tatabánya, Munkás TE

3-szor: Győr, Bp. Vörös Meteor, Csepel, Szeged

2-szer: VM Közért, MAFC, VII. ker. Levente Egylet, VAC

1-szer: Dunaferr SE, Debreceni Dózsa, Bp. Vasas, Belvárosi TVK