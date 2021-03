A világ- és kétszeres Európa-bajnok spanyol Joan Canellas nyáron távozik a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától, és a svájci Kadetten Schaffhausen játékosa lesz.

A szegedi klub honlapjának csütörtöki beszámolója felidézi, hogy Canellas 2018 nyarán érkezett a csapathoz, amellyel egy évvel később Magyar Kupát nyert. Eddig 58 bajnoki mérkőzésen 142 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 108 találatnál jár.



A Bartók Donátot is foglalkoztató Kadetten Schaffhausen honlapja szerint az átlövőként is bevethető 34 éves kézilabdázó szerződése két idényre szól.



A 191-szeres válogatott Canellasnak a világbajnokságokról két bronz, az Európa-bajnokságokról pedig egy ezüst- és egy bronzérme is van, 2017-ben pedig Bajnokok Ligáját nyert. Korábban a Barcelona, a Ciudad Real, az Atlético Madrid, a Hamburg, a THW Kiel és a Vardar Szkopje együttesét erősítette.



Canellas elmondta, a Kadetten egy nagyon profi, nagyon jól felépített klub, nagyszerű tervekkel és komoly célokkal.



Jelenleg a svájci együttesben szerepel a 247-szeres válogatott Császár Gábor is, ám ő idén nyáron az Amicitia Zürichbe igazol.



Kaspárek is klubot vált.



Szegedről a spanyol irányítón kívül a cseh jobbátlövő, Stanislav Kaspárek is távozik idén nyáron - három idény után -, ő a fehérorosz Meskov Breszt együttesébe igazol. Mindkét játékosnak lejár a szerződése jelenlegi klubjánál.

