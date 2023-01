A kirgiz-spanyol Talant Dujshebaev lehet a bajnoki címvédő OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője - a Wyborcza című lengyel lap hétfői cikke szerint.

A beszámoló úgy fogalmaz: Talant Dujshebaevnek konkrét ajánlata van a szegedi klubtól, és vele tartana két fia, a balátlövő Daniel Dujshebaev és a jobbátlövő Alex Dujshebaev is. Jelenleg mindhárman a komoly anyagi gondokkal küzdő lengyel bajnok Lomza Industria Kielce alkalmazásában állnak.



A cikk szerint legkésőbb a jövő hétig ki kell derülnie, milyen pénzügyi háttér áll majd rendelkezésre a következő szezonban Kielcében, mert ha nem lesznek adottak a feltételek, mindhárman távoznak, és igent mondanak a szegedi ajánlatra.



A Kirgizisztánban született Talant Dujshebaev korábban szovjet, majd orosz, később spanyol válogatott volt, olimpiai és világbajnoki aranyérmet is szerzett. A BEK-et kétszer, a Bajnokok Ligáját vezetőedzőként a spanyol Ciudad Real, majd a Kielce együttesével összesen négyszer nyerte meg.



Dujshebaev a magyar kézilabdasportban sem ismeretlen, hiszen 2014 októberétől 2016 februárjáig ő volt a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya, de rendkívül felforgatott, tartalékos, megfiatalított kerettel utazott a 2016-os olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra, ahol csupán a 12. helyen végzett a csapat, így lemaradt az olimpiai selejtezőtornáról, a trénert pedig menesztették.



Fiai közül mindketten kétszeres Európa-bajnoknak mondhatják magukat, és jelenleg is tagjai a spanyol válogatottnak az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Szegeden november elején jelentették be, hogy a szezon végén távozik a 2013-ban kinevezett spanyol szakvezető, Juan Carlos Pastor.

Borítókép: Krafft Angerer/Bongarts/Getty Images