A Bidasoa kézilabda-csapatában folytatja pályafutását a válogatott Bartók Donát.

A spanyol élvonalban jelenleg harmadik helyezett klub arról számolt be pénteken, hogy megállapodásra jutott a játékossal, aki két és fél évre kötelezi el magát, amennyiben megfelel az orvosi vizsgálaton.



A jobbátlövő tagja volt az osztrák, norvég, svéd közös rendezésű Eb-n szerepelt magyar válogatottnak. Egy hónapja, december 26-án jelentette be, hogy azonnali hatállyal távozik a TBV Lemgo-Lippe csapatától, amelyben tavaly márciusi térdműtétje után a közelmúltbeli visszatéréséig nem léphetett pályára.

Donát Bartók wird nächste Woche am Knie operiert und fällt eine Weile aus. Alles Gute für eine erfolgreiche OP, Donát! Get well soon!

Mehr dazu https://t.co/3RutQjvOBC#tbvlemgolippe #tbv #dkbhbl #bartok #handball pic.twitter.com/fPYgraG1kl