Újrakezdte az edzéseket a Sport36-Komló élvonalbeli férfi kézilabdacsapata, amelynek korábban több játékosa megfertőződött a koronavírussal.

A baranyai klub közösségi oldalának híradása szerint az érintettek közül hétfő óta egy kivétellel mindenki negatív tesztet produkált. Klivinger Bálint vezetőedző jelenlegi keretében mindössze öt felnőtt mezőnyjátékos van, mert kilencen megfertőződtek, és ők még nem állhattak újra munkába. A csapatnak tagja négy kapus és két ifjúsági korú kézilabdázó is.



A pozitív tesztesek közül az első három nap mérései szerint négy játékos esetében hosszabb visszatéréssel kell számolni, ők kevésbé terhelhetők. A többiek is csak apró lépésekkel haladhatnak előre - áll a beszámolóban.



A klub a szerdán éjfélkor lejárt átigazolási határidő előtt ingyen kölcsönvette az ukrán Motor Zaporizzsjától a magyar utánpótlás-válogatott irányítót, Melnyicsuk Viktort, aki Szegeden, majd Veszprémben nevelkedett.



Támogató felajánlásoknak köszönhetően a klub beszerzett egy polar rendszert, ami folyamatosan figyeli a játékosokat, és azonnal jelez, ha valakinél túlzott terhelést érzékel. Ezenkívül három hónapra spinning kerékpárokat béreltek a komlóiak, hogy játékosaik visszanyerjék erőnlétüket.



A komlóiak az Eger legyőzésével kezdték a bajnokságot szeptember 5-én, ám ekkor többen is megfertőződtek. A csapat négy nappal később még pályára lépett Orosházán - és egy góllal kikapott -, azóta viszont sorra halasztja el a mérkőzéseit.



A magyar szövetség koronavírus-protokollja szerint akár négy-hat hetet is ki kell hagyniuk a fertőzött játékosoknak ahhoz, hogy újra megkezdhessék a munkát, de ez még nem jelent automatikus sportorvosi engedélyt a folytatásra.

