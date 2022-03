A Telekom Veszprém 31-31-es döntetlent játszott a Balatonfüred otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A hazaiak a 14. percben még 10-8-ra vezettek, ám a Bajnokok Ligája rájátszására készülő vendégek csakhamar fordítottak és a szünet előtt már 21-13-as előnyben voltak. A meccs háromnegyedénél 26-20 volt az állás a Veszprém javára, de a fürediek nem adták fel, és egy 6-1-es sorozattal felzárkóztak egy gólra, majd a hajrában egyenlítettek (30-30).

Két percnél is kevesebb volt hátra, amikor a fürediek átvették a vezetést, majd ellenfelük gólját követően időt kértek. A Veszprém nyitott védekezéssel megakadályozta az újabb találatot, így döntetlennel ért véget a találkozó.



A hazaiaknál Szöllősi Balázs hét, az egyformán magyar válogatott Topic Petar és Rodríguez Álvarez Pedro hat-hat gólt lőtt. A vendégeknél Gasper Marguc nyolc, Manuel Strlek pedig hat alkalommal talált be. A füredi kapusok 12, a veszprémiek viszont csupán három védést mutattak be.

Eredmények:



Balatonfüredi KSE-Telekom Veszprém 31-31 (15-21)

korábban:

Kecskeméti TE - HE-DO B.Braun Gyöngyös 25-29 (12-15)

Budakalász-Ferencvárosi TC 30-29 (13-12)

A tabella:



1. Pick Szeged 19 18 1 - 679-481 37 pont

2. Telekom Veszprém 19 17 2 - 675-492 36

3. Balatonfüredi KSE 19 13 2 4 592-524 28

4. Ferencvárosi TC 19 11 - 8 598-566 22

5. Budakalász KZRT 20 9 3 8 539-579 21

6. Grundfos Tatabánya KC 18 9 2 7 505-520 20

7. HE-DO B.Braun Gyöngyös 19 9 1 9 538-554 19

8. Sport36-Komló 18 8 2 8 514-527 18

9. Csurgói KK 17 6 1 10 419-462 13

10. NEKA 18 6 1 11 498-549 13

11. Dabas KC VSE 18 4 3 11 465-500 11

12. Fejér-B.Á.L. Veszprém 18 5 1 12 503-540 11

13. SBS Eger 19 3 1 15 515-612 7

14. Kecskeméti TE 19 2 - 17 476-610 4

Borítókép: Facebook.com/ Balatonfüredi Kézilabda Klub