A Tatabánya 27-22-re győzött a Csurgó otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A vendégek kispadján ezen a mérkőzésen mutatkozott be Dragan Djukic, akit november 2-án neveztek ki az október 23-án lemondott Vladan Matics helyére.



Az egyik legsikeresebb szerb edző korábban két időszakban is irányította a Pick Szegedet, illetve a többi között a CSM Bucuresti és a Vardar Szkopje vezetőedzőjeként, valamint az északmacedón, az izraeli, a montenegrói, a svájci és a brit válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.

A Tatabánya magabiztos sikeréhez Győri Mátyás nyolc, Ancsin Gábor hat lövéssel járult hozzá.

Eredmények:

Csurgói KK-Grundfos Tatabánya KC 22-27 (12-13)

Ferencvárosi TC-NEKA 32-28 (19-13)

Kecskeméti TE-SBS Eger 28-29 (13-15)

A tabella:

1. Pick Szeged 8 8 - - 299-193 16 pont

2. Telekom Veszprém 7 7 - - 244-172 14

3. Balatonfüredi KSE 7 5 1 1 210-181 11

4. Ferencvárosi TC 8 5 - 3 236-223 10

5. HE-DO B.Braun Gyöngyös 7 4 1 2 187-176 9

6. Fejér-B.Á.L. Veszprém 8 4 - 4 233-236 8

7. NEKA 8 4 - 4 214-226 8

8. Budakalász KZRT 9 3 2 4 213-239 8

9. Grundfos Tatabánya KC 8 3 1 4 207-233 7

10. Sport36-Komló 7 2 1 4 192-214 5

11. Dabas KC VSE 7 1 2 4 174-178 4

12. SBS Eger 8 2 - 6 220-250 4

13. Csurgói KK 8 2 - 6 191-226 4

14. Kecskeméti TE 8 - - 8 193-266 0

Borítókép: Facebook.com/ Grundfos Tatabánya