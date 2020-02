A 2012-es londoni, valamint a 2004-es athéni olimpia negyedik helyezett világklasszis kapus Fazekas Nándor és fiai a Digi Sport reggeli Start című műsorában mesélt arról, hogy milyen érzés neki az, hogy fiai a kézilabdát választották sportjuknak.



Legnagyobb fia Gergő az U18-as válogatott vezéregyisége.



"Én már három négy öt éves korom óta kézilabda meccsekre jártam Németországban, Gummersbachban, ahol a családommal laktunk, és apának gyakran kijárogattam a meccseire. Legjobban az maradt meg benne, hogy 20000 ember előtt játszott. Ezt a sportágat úgy szerettem meg, hogy láttam, és elhatároztam, hogy én is szeretnénk ennyi ember előtt játszani. " - meséli Gergő.



"A gyerek szívét már az ottani hangulat megfogta. A mérkőzés előtti bevonulás körüli fényjáték, nagyon tetszett neki. Ezt otthon is meg kellett vele csinálni, hogy lekapcsolni a villanyt, felépíteni a sportpályát, és én voltam a kommentátor, és be kellett mondani, és a pályán 6-os számmal Fazekas Gergő." - mesélte a vilgklasszis hálóőr.



A középső gyerek Máté korábban focizott, de mivel apja kapus volt, és a bátyja Gergő kint játszott inkább ezt a sportágat választotta, mert a kinti közeg jobban tetszett. - mesélte a Reggeli Startban Fazekas Máté, a kapus középső fia.



A legkisebb fiú Áron, két tesójához hasonlóan szintén az Éles Kézilabda Akadémia neveltje, ő apjához hasonlóan kapus akart lenni.



"Nem nagyon akartuk rákényszeríteni őket arra, ki mit választ, mindenki olyan pozícióban játszik, amit ő választ az, hogy Áron a kapuban van, az jó érzéssel tölt el." - meséli a világklasszis kapus.



Nagy kedvence, Perez De Vargas, de a stílusa Sterbikéhez hasonlít. Én nagyon sokat tanultam Árpitól annak idején. (1998 és 2004 között védett első ízben Veszprémben, Sterbik 2001 és 2004 között is volt a bakonyi csapat kapusa.



A portál megkérdezte a világklasszis kapus feleségét, hogy mennyi mosószer kell ehhez.



Rengeteg, emiatt a vízszámla is tetemes. - mesélte az interjúban.



A három gyereknek nagyon komoly célja van, mindhárom válogatott szeretne lenni.



"Nagy álmom, hogy egyszer Kölnben a Final Fourban ott legyek" - mesélte a legnagyobb fiú Gergő.



"A mentalitása nagyon hasonlít rám - állítja a fiú édesapja Fazekas Nándor



A tavalyi szezon során eljátszottam azzal a gondolattal, mi lenne ha egymás ellen játszanánk, és döntetlen állásnál időntúli hetes lenne, és Gergő fiam dobná nekem a labdát, de az ilyen helyzeteket legszívesebben kihagynám, mert vagy az ő lelkét törném össze, vagy a csapatom szenvedné meg a kárt. - mesélte a világkasszis kapus.

A legendás hálóőr hozzátette, hogy csak a sérüléstől félti a gyerekeit, nem tartja egy lelkizős típusnak őket.



Szerencsés emberek vagyunk, mert vagány fiúkkal vagyunk körülvéve. - mesélte a hálóőr.



"Mindhármukban benne van a csibészség".



Nagy álma a legendás kapusnak, hogy mindhárom gyerekét egy csapatban lássa játszani, akár a magyar kézilabda válogatottban.



Borítókép: Facebook.com/ Kézilabda Mánia