Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged válogatott kézilabdázója abban reménykedik, hogy koronavírusos megbetegedése után decemberre ismét jó formába kerül.

"Jó volt újra pályára lépni, hiszen több mint két hónap telt el úgy, hogy nem játszottam meccset" - nyilatkozta pénteken az M1 aktuális csatornán a beálló. Bánhidi szeptember 17-én jelentette be, hogy megfertőződött, és szerdán az Eger ellen 47-27-re megnyert bajnoki találkozón négy góllal tért vissza.



"Nagyon nehéz volt, hiszen a fizikai állapotom még nincs olyan szinten, amilyenen a betegség előtt volt, de minden nap azon dolgozom, hogy azt visszaszerezzem. Továbbra is türelmesnek kell lennem" - tette hozzá.



A januári Európa-bajnokság, valamint az előző Bajnokok Ligája-idény legjobb beállójának is megválasztott kézilabdázó közölte, soha nem fordult elő, hogy ennyi ideig, hét hétig nem sportolt. A nyári szünet öt-hat hétig szokott tartani, de akkor egyénileg kiszabott feladatokat kell végezniük, amit teniszezéssel és futással egészít ki.



"Már három hete edzek, de a meccs megmutatta, hogy még van hova fejlődnöm. Próbálok lépésről lépésre csinálni mindent, betartom, amit az orvos és az erőnléti edzőnk mond. Remélem, decembertől ismét olyan állapotban leszek, amilyenben voltam" - magyarázta Bánhidi.



A 25 éves játékos elárulta, boldog, hogy még az idény elején átesett a megbetegedésen, és bízik benne, hogy többször nem támadja meg és dönti le a koronavírus.



"Nem kívánom senkinek azt a gyengeséget, amit éreztem, és a bezártságot sem" - hangsúlyozta.



A 72-szeres válogatott játékos közölte, meccsek nélkül nem tudnak előrelépni a Szegeddel, ezért reméli, hogy innentől már olyan ütemben játszhatják a mérkőzéseket, ahogyan kellene. Eddig a szegediek négy Bajnokok Ligája- és nyolc bajnoki mérkőzését halasztották el.



A januári, egyiptomi világbajnokság kapcsán Bánhidi megjegyezte, úgy készülnek, hogy meg lesz tartva a torna, és bízik benne, hogy kirobbanó, százszázalékos állapotban lesz.

