Jövő nyártól Tombor Csaba lesz a Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.

A játékosként 45-szörös válogatott Tombor jelenleg a Fejér-B.Á.L. Veszprém szakvezetőjeként dolgozik, de már bejelentette, hogy az idény végén az egyik riválishoz távozik.

"Nagyon sajnáljuk, hogy így döntött, hiszen az elmúlt két és fél évben remek munkát végzett nálunk. Egyben büszkék is lehetünk, hogy az első osztályba épphogy belecsöppent csapatunkból nemcsak játékosokat, de edzőket is szerződtetnek az ellenfelek. Ezzel is bizonyosodott, hogy nálunk kiváló szakmai munka folyik" - nyilatkozta Éles József klubtulajdonos. Hozzátette: egyértelmű, hogy klubjuk anyagi kondícióival nem tudják megtartani a legjobbjaikat, de ez egy természetes, elfogadott dolog az élsportban.

Éles elmondta: jelenleg három edzővel vannak tárgyalásban, vagyis hamarosan megtalálhatják Tombor Csaba utódját. Az Európa-liga csoportkörében is szereplő Tatabánya korábbi vezetőedzője, Vladan Matics október 23-án távozott, a november 2-án kinevezett szerb Dragan Djukic szerződése a mostani szezon végéig szól.

