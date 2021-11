A férfi kézilabda NB1 2021-22-es idényének első rangadójára, a Veszprém-Szeged mérkőzésre a Veszprém Arénában került sor.



Huzamosabb ideje nem számíthat Juan Carlos Pastor, a szegediek mestere Luka Stepancicra és ezúttal Matej Gaber sincsen ott a csongrádi együttes keretében.



A találkozót a Veszprém kezdte jobban, két góllal is elhúzott, de az ötödik percben 3-3 volt az állás Sostaric góljával. (3-3)



A tizedik percre átvehette volna a vezetést a Szeged, de Corrales kifutott a kapujából és lehúzott egy indítást, azonban Strlekbe belement. (5-5)



Strlek helyére Mahé került a balszélre, de a vezetést a Szeged vette át Sostaric a harmadik gólját lőtte. (5-6)

Negyedóra elteltével kettőre növelte a különbséget a Pick Szeged. (7-9). Momir Ilic időt kért.

Az időkérés jót tett a Veszprémnek, tíz perccel a vége előtt Ligetvári átlövésgóljával egyenlített a Veszprém. (11-11)



Strlek góljával már a bakonyiaknál az előny, Juan Carlos Pastor is időt kért. (12-11)

Öt perccel a vége előtt Lékai tört be Henigman mellett. A szlovén játékos kézzel eltalálta a Veszprém irányítójának arcát, amely azonnali piros lapot ért, majd Garciandia lőtt egy óriási bombagólt. (13-13)









Az utolsó öt percben a Veszprém fordítani tudott, így egy góllal a bakonyiak voltak előnyben az első játékrészben.



A szünetben Veszprém-Szeged 15-14



A második félidőt Momir Ilic csapata kezdte jobban, a 35. percre Strlek góljával háromra nőtt a különbség a két csapat között.



A 40. percre négyre nőtt a különbség Marguc góljával, időt is kért Juan Carlos Pastor. Másodszor a mérkőzésen. (20-16)

Negyedórával a vége előtt három volt a különbség a két csapat között. (23-20)



Három perccel később már döntetlen volt az állás, így Momir Ilic is időt kért. (23-23)



Tíz perccel a találkozó vége előtt Marguc büntetőjével újra a Veszprémnél volt az előny. (24-23)



Öt perccel a vége előtt Marguc büntetőt rontott, így a Szeged az egyenlítésért támadhatott. (25-24)



Juan Carlos Pastor harmadszor is időt kért. A támadásból Sostaric büntetőt rontott, majd Nilsson betalált, aminek következtében betalált a kapuba. (26-24)



A mérkőzésen másodszor volt videózás, Rasmus Laugét is piros lappal küldték ki egy szabálytalanság után. A büntetőt Frimmel belőtte, majd fél perccel a vége előtt Martins góljával egyenlített a Szeged.



Momir Ilic harmadszor kérte ki az idejét, de Nenadic lövését blokkolták, így a végeredmény Veszprém-Szeged 26-26

Borítókép: Vasvári Tamás/ MTI