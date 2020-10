Módosul a mérkőzés-halasztások rendje a férfi és a női kézilabda NB I-ben, valamint a magyar szövetség (MKSZ) koronavírus-protokollja is változik.

Az NB I-es liga és az MKSZ módosította az élvonalbeli felnőtt bajnokságok versenykiírását, amelynek értelmében külön szabályozást vezettek be a koronavírus miatt kérelmezett halasztásokra.



Az MKSZ szerdai híradása szerint egy mérkőzés kizárólag akkor halasztható el, ha egy csapatot hatósági karantén alá vontak a meccs idejére, vagy a megbetegedések miatt nincs megfelelő számú, játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosa. Húsz vagy több kiváltott játékengedély esetén legalább 12 játékos, közte egy kapus; 19 játékengedély esetén 11 játékos, közte egy kapus, stb. esetén köteles pályára lépni az adott csapat.



Amennyiben a halasztás fenti feltételei a mérkőzés új időpontjában is fennállnak, a mérkőzés tovább halasztható.



Az NB I-es csapatok számára jövő hétfőtől heti egy PCR-teszt elvégzése kötelező.



"Folyamatosan változik a helyzet, mind a játékosok érintettsége, mind a jogszabályi környezet átalakult szeptember elejéhez képest, ezért a ligával egyetértésben változtatásokról döntöttünk" - mondta Novák András, az MKSZ operatív igazgatója.



Hangsúlyozta: ezúttal is kizárólag olyan módosítások léptek érvénybe, amellyel a liga egyetértett és támogatta.



Novák hozzátette, a tesztelés az Országos Sportegészségügyi Intézet ajánlása és az MKSZ koronavírus-protokollja alapján eddig a csapatok saját hatás- és felelősségi körébe tartozott, mostantól azonban kötelezőek a heti PCR-tesztek. A tesztelésnek az anyagi, szervezési és jogszabályi feltételei is tisztázottá váltak.

Kép: Getty Images