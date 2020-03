A MOL-Pick-Szeged hálóőre, Mikler Roland ikergyermekeinek mutatja meg, hogyan edz egy kézilabdakapus .



A 35 éves hálóőr a gyerekek kisjátékait is felhasználja a gyakorláshoz, amit szemmel láthatóan ők is nagyon élveznek.



A csongrádi portás így két dolgot tud egyszerre csinálni. Játszik a gyerekekkel, és formában is tudja magát tartani.



Az aranyos jelenetet az alábbi videóban láthatjuk:









A Szeged együttese a legjobb nyolc közé jutásért a BL címvédő Vardar Szkopje ellen lép pályára. Továbbjutásuk esetén az ősi rivális Telekom Veszprém lesz az ellenfelük a Final Fourért.



Borítókép: Facebook.com/ Mikler Roland