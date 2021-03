A MOL-Pick Szeged múlt héten igazolt szerb kézilabdázója, Marko Vujin bocsánatkéréssel kezdte pályafutását új csapatánál.

"Örülök, hogy csatlakozhattam a Szeged csapatához. Tudom, hogy a jelenlétem mit jelent a szurkolók számára. Sajnálom, éretlenül viselkedtem, fiatal voltam, nem volt sportemberhez és a két csapathoz méltó, éppen ezért szeretnék elnézést kérni a szegedi szurkolóktól is" - idézte a jobbátlövőt kedden a klub honlapja.



A 36 éves játékos február 17-én, egy nappal a Szeged elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés előtt távozott előző klubjától, a Vardar Szkopjétól. Korábban, 2003-2006 között a Dunaferr SE, utána 2012-ig a Veszprém kézilabdázója volt, majd a német THW Kiel és a portugál Sporting CP együttesét erősítette.



A magyarul jól beszélő Vujint 13 éve nem kedveli a szegedi közönség, amikor egy Szeged-Veszprém rangadón többször is sportszerűtlenül viselkedett, színészkedett, majd büntetőből fejbe dobta Nenad Puljezevic kapust, és nem kért elnézést tőle. Azóta bármikor lépett pályára Szegeden ellenfélként, akármelyik csapat mezében, hangos füttyszó várta.



Marko Vujint a Puljezeviccsel szemben elkövetett sportszerűtlensége miatt nem szeretik Szegeden.



Fotó: Martin Rose/Bongarts/Getty Images



"A Szeged mezében minden erőmmel azon leszek, és csak arra szeretnék koncentrálni, hogy a Bajnokok Ligájában továbbjutáshoz segítsem a csapatot és végre örömet is adhassak a szegedi szurkolóknak" - nyilatkozta kedden Vujin.



A jobbátlövő leigazolását szombaton tette közzé a 24rakomet.mk című északmacedón szakportál, és azon a napon regisztrálták klubváltását az európai szövetség (EHF) honlapján is.



Mivel a sportágban Magyarországon jelenleg nincs átigazolási időszak, Vujin bajnoki és kupameccseken nem léphet pályára tavasszal, a BL-ben viszont igen, mert az európai szövetség a koronavírus-járvány miatt ebben a szezonban engedélyezi a kluboknak egy-egy olyan játékos nevezését, aki egy másik BL-szereplő csapattól érkezett. A szegediek a címvédő THW Kiellel találkoznak a nyolcaddöntőben, és Vujin szerződése addig érvényes, ameddig a csapat versenyben van a BL-ben.



Juan Carlos Pastor vezetőedző elmondta, hogy csapatának Luka Stepancic Achilles-ín-sérülése miatt volt szüksége új játékosra - hiszen jobbátlövő-poszton csak a cseh Stanislav Kasparek maradt -, aki tapasztalt és azonnal bevethető.

"Mindenki előtt ismert, hogy milyen kihívásokkal küzdünk. Marko Vujin erősítést jelent, érkezésével bővülnek a lehetőségeink, és nekünk az most a legfontosabb, ami a szurkolóinknak is: a lehető legjobb eredményt elérni a BL-ben is" - szögezte le a spanyol tréner.

Borítókép: Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images