A Telekom Veszprém nyerte a végletekig kiélezett rangadót.

A Veszprém együttese kezdte jobban a mérkőzést. Az első perc végén Gajic szerzett gólt büntetőből, majd 2 perc múlva Lauge átlövéssel növelte kettőre a bakonyi csapat előnyét. Az ötödik percben aztán ébredt a Szeged, előbb egy rontott veszprémi támadást tudtak kihasználni, majd fél perccel később emberelőnybe kerültek, és azonnal megszerezték az egyenlítést jelentő találatot.

Ettől a ponttól kezdve a Veszprém ugyan elhúzott egy-egy góllal, de a következő támadásból mindig egyenlíteni tudott a Szeged.

A 18. percben aztán fordult a kocka, Mikler védése után Radivojevic szerezett gólt, ezzel 9-8-ra átvette a vezetést a szegedi együttes.

9 perccel az első félidő vége előtt visszavette a vezetést a Telekom Veszprém csapata, és bár emberelőnybe kerültek, az ellenfél könnyedén egyenlített ismét. Hiába volt több mezőnyjátékosa a Veszprémnek, ismét hátrányba kerültek.

A Szeged még ekkor sem dőlhetett hátra, ellenfelük hamar összekapta magát, és a vezetés ismét átkerült a veszprémi oldalra. Bár a vendégcsapat újból és újból kiegyenlített, az irányítás innentől kezdve a hazaiaknál volt.

2 perccel a félidő vége előtt Juan Carlos Pastor időt kért, a vezetést azonban már nem sikerült átvennie együttesének.

A szünetben sem maradtak izgalmak nélkül a nézők, az egyik szegedi drukker ugyanis a mérkőzés nagyszünetét találta a legalkalmasabbnak arra, hogy feltegye párjának a nagy kérdést. A veszprémnek szurkoló hölgy természetesen igent mondott, ezzel is bizonyítva a szerelem határtalan.

A második félidőben a cspatok ott folytatták, ahol pár perccel előtte abbahagyták. Ezúttal is a Veszprém vezényelt, de a Szeged jól bírta az őrült rohamot, így 1-nél többel sosem tudtak ellépni a bakonyiak. Ebben Mirko Alilovicsnak is vezető szerepe volt, a szegedi hálóőr szinte megbabonázta a játékosokat, és 2 hatalmas védést is bemutatott.

A második játékrész 16. percében 2-re növelte a Veszprém az előnyét, majd remek kapuspárbaj kerekedett. Előbb Alilovic védett nagyot, majd a veszprémi kapus mutatott be hasonló bravúrt.

A 17. percben újabb fordulóponthoz érkezett a mérkőzés, és David Davis együttese 3-mal elhúzott.

Juan Carlos Pastor azonnal magához hívta tanytványait. Az időkérés jótt tett a Szegednek, hamar felzárkóztak 1 gólra, az egyenlítést azonban már nem sikerült megszereznie.



Az utolsó 10 perc a kiállítások játékrésze volt. Előbb a Veszprémet büntették a bírók szabálytalan védekezésért, majd a Szeged játékosai kaptak több ízben 2 percet.

Az utolsó perc hihetetlen izgalmakat hozott, 30 másodperccel a vége előtt az egyenlítésért támadhatott a Szeged, a veszprémiek kapusa azonban védeni tudott.

Borítókép: Facebook.com/VeszprémHandballTeam