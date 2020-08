Konkoly Csaba vezetőedző szerint duplán is sportágtörténeti párharc előtt áll a HE-DO B. Braun Gyöngyös, amely pénteken és szombaton az északmacedón RK Butel Szkopje csapatával játszik a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

"Sportágtörténeti pillanat lesz ez Gyöngyös életében, hiszen a kézilabdacsapat nemzetközi kupaszereplővé vált, illetve a nemzetközi kézilabdaéletben is, mert mi kezdjük meg a hivatalos szezont az európai kupában" - nyilatkozta csütörtökön az M1 aktuális csatornán a szakvezető.



Konkoly szerint nagy sportdiplomáciai siker, hogy a pénteki első mérkőzést (19 órától) és a szombati visszavágót (18 órától) is hazai pályán játszhatják, ehhez az észak-macedóniai koronavírus-helyzet is hozzájárult.



"Bízom benne, hogy a kézilabda ünnepe lesz ez a két meccs Gyöngyösön, de ha nagy nyomást helyeznénk a játékosok vállára, az kihatna a teljesítményükre" - vélekedett a története első nemzetközi kupamérkőzését játszó hevesi együttes vezetőedzője.



Konkoly elmondta, hogy az egyéni edzéstervek elvégzésének köszönhetően jó állapotban érkeztek vissza a játékosok a tavaszi, illetve nyári szünet után, ám a labdás gyakorlatok során kiderültek a hiányosságok. A felkészülés során igyekeztek utolérni magukat, illetve pótolni azokat a hiányosságokat, amiket időközben az edzőmérkőzéseken felmértek.



"Ez a három hónapos szünet nagyon sokat kivett a játékosokból, ez főleg a kézilabda labdás részében mutatkozott meg. Sikerült a felkészülésünk, és úgy időzítettünk, hogy erre a hétvégére jóval többet tudjunk a kézilabdáról, mint előtte. Nagyon remélem, hogy jól fogunk teljesíteni" - magyarázta a tréner.



Hozzáfűzte, a sérülések miatt nem mondható teljes mértékig ideálisnak a felkészülésük, de készen állnak arra, amit már mindannyian nagyon várnak, hogy a nemzetközi porondon is megmutassák magukat.



Konkoly kijelentette, nagyon nehéz két meccsre számítanak, hiszen hasonló erősségű ellenféllel játszanak, amelyről kevés felvételt láttak, ráadásul a találkozók között nem lesz pihenőnap, ami különösen fárasztóvá teszi a párharcot.



"Nagyon szeretnénk bizonyítani a tudásunkat, és nagyon remélem, hogy győztesként tudjuk elhagyni a pályát" - mondta.



A gyöngyösi mérkőzéseket nem zárt kapuk mögött rendezik, mindkét napon ezer néző foglalhat helyet a lelátókon.



A Balatonfüredi KSE a selejtező második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, a Grundfos Tatabánya KC pedig a 24 csapatos csoportkörben kezdi meg a szereplését az Európa-ligában.

Borítókép: Facebook/Gyöngyösi Kézilabda Klub