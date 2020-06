Juniorválogatott kapusokkal erősíti meg keretét a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata, amelynek jövő évi kerete a Veszprémből kölcsönszerződés keretében érkező Nagy Benedekkel és a Ferencvárostól igazolt Merkovszki Pál érkezésével vált teljessé.

Végleges a HE-DO B. Braun Gyöngyös 2020/2021-es kerete.

Konkoly Csaba vezetőedző rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések miatt videóban mutatta be a kurtán-furcsán véget ért bajnoki évben a lefújás pillanatában harmadik helyen álló gárda névsorát, amely csak néhány ponton változik az ideihez képest. Új érkezőként mindössze a Dabasról igazolt balátlövővel, Halász Leventével bővült a keret, a kapusposzton Gödör Bence és Buzogány Barna távozásával keletkezett űr azonban akkor még nem volt betöltve.



(Fotó: gykk.hu)

Most két fiatal tehetség érkezésével ezen a poszton is teljessé vált a keret: a kölcsönszerződés keretében Veszprémből érkező Nagy Benedek és a Ferencvárostól igazolt Merkovszki Pál fogja őrizni a gyöngyösi kaput Tóth Mihály mellett. Mindkét érkező játékos bizonyított már nemzeti mezben is, hiszen az U19-es válogatott tagjai.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös kerete a 2019/2020-as idényben:

Kapusok: Tóth Mihály, Nagy Benedek, Merkovszki Pál

Jobbszélsők: Urbán Egon, Gábori Máté

Jobbátlövők: Mitar Markez, Papp Bence, Jaros Olivér

Irányítók: Lubomir Duris, Ubornyák Dávid, Gráf Martin

Beállók: Uros Vilovszki, Hegedűs Márk, Gerdán Tibor

Balátlövők: Mirko Herceg, Halász Levente

Balszélsők: Németh Tamás, Varsandán Milán

Borítókép: gykk.hu