A MOL-Pick Szeged Zrt. igazgatóságának elnöke, Szűcs Ernő Péter a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában elárulta, hogy a MOL-Pick Szeged vezetőedzőjének, Juan Carlosnak a koronavírustesztje lett pozitív a Flensburg elleni, végül elmaradt BL-mérkőzés előtt. A mesternek nincsenek tünetei.

„Szombat délután értesítettek a kollégáim, hogy a csapatnál megcsinálták az antigén tesztet, és eddig nevet ugyan nem említettünk, de Juan Carlos Pastor tesztje lett pozitív. Nyilván jeleztük az EHF felé, hogy egy ilyen probléma van, azzal együtt, hogy mi szeretnénk a mérkőzést lejátszani. Ehhez képest már este jött az a döntés, hogy a mérkőzést törlik, ma pedig az, hogy a két pontot a Flensburgnak ítélik” – válaszolta Szűcs Ernő Péter, a MOL-Pick Szeged Zrt. igazgatóságának elnöke arra, hogyan alakult az elmúlt 24 óra a klub számára.

A klub a lehetőségeihez képest mindent megtett, hogy a mérkőzést lejátszhassák: „Ránk az jellemző, mint a Fekete Lovagra a Gyalog galoppban, hogy mikor már se keze, se lába, még akkor is felajánlja a lehetőséget a küzdelemre. Tényleg mindent felajánlottunk, hogy nem nevezzük az edzővel a legszorosabb kontaktban lévő másodedzőt és azt a négy játékost, aki még nem kapta el a vírust, és ezért talán immunitása sincsen, de így is kiállunk. Ehhez képest ez a döntés született.”

Juan Carlos Pastor koronavírustesztje lett pozitív A MOL-Pick Szeged Zrt. igazgatóságának elnöke, Szűcs Ernő Péter a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában elárulta, hogy a MOL-Pick Szeged vezetőedzőjének, J...

„Nincsenek tünetei hála a Jóistennek. Kiválóan érzi magát, számára volt a legnagyobb meglepetés, hogy pozitív eredményt mutatott neki a teszt” – árulta el a vezetőedző állapotáról Szűcs Ernő Péter.

Azzal kapcsolatban is kifejtette a klubvezető a véleményét, hogyan határozzák meg az elmaradt mérkőzések pontelosztását, és példaként felhozta azt a breszti esetet, ahol a fehérorosz ellenfél keretében volt koronavírusos játékos, mégis lejátszották a találkozót, amelyet követően a szegediek közül többen is megfertőződtek. „Én már régen elvesztettem a fonalat. Azt hiszem, már a breszti eset kapcsán, amire egyébként azóta sem kaptunk semmilyen hivatalos választ az EHF-től, hogy miért döntöttek akkor így. Mint ahogyan most is valószínűleg majd egy zavaros magyarázatot kapunk, hogy most meg miért döntöttek így. Lassan lesz egy ilyen Lex Szeged, ami a józan észnek, a sportszerűségnek meg mindennek ellentmond. Azért érdekes ez, mert amikor azt mondtuk Bresztben, hogy nem szeretnénk játszani, mert komoly veszély van arra, hogy megfertőződünk, akkor rákényszerítettek minket arra, hogy játsszunk. Amikor viszont azt mondjuk, hogy játszani szeretnénk, mert az edző kivételével mindenki negatív tesztet produkált, akkor meg azt mondják, hogy ne játsszunk. Biztos bennem van a hiba, de én ezt nem igazán értem.”

„Azt gondolom, hogy azon érvek alapján, amelyek miatt a mai mérkőzést törölték, nekünk nem szabad elindulnunk Párizsba. Akkor vigyük ezt a gondolkodást végig, hogy veszélyeztetjük az olimpiai selejtezőt, mert mi van, ha tovább fertőzünk, mert most lappangási idő van, és a többi, és a többi. Azt gondolom, az lenne a teljesen logikus, ha törölnék azt a mérkőzésünket, és nyilván a két pontot a Párizsnak adnák” – nyilatkozta Szűcs a március negyedikén esedékes PSG-Szeged mérkőzés kapcsán.

Borítókép: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images



Forrás: Sporttv