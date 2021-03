A Sport1tv.hu írását változtatások nélkül közöljük.

A Telekom Veszprém és a MOL-Pick Szeged BL-nyolcaddöntői előtt illusztris vendégek fogadták el a Sport TV Harmadik Félidő című műsorának meghívását. Nagy László, a Telekom Veszprém sportigazgatója beszélt a csapat keretének alakulásáról, így a kapus és jobbátlövő posztról, de Szita Zoltán és Ilics Zoran jövője is téma volt.

A MOL-Pick Szeged vezetőedzője, Juan Carlos Pastor pedig fantasztikus bemutatót tartott arról, miért is ő a világ egyik legjobb kézilabdaedzője, és egy pár percig a szegedi öltözőben érezhették magukat a nézők. A Mister azt is elmondta, miért van szüksége a klubnak Marko Vujinra, és hogy szerinte mindenki megérdemel egy második esélyt, ami a szerb klasszisra is igaz.

A Telekom Veszprém a B-csoport második helyén zárta a BL-csoportkört, így a nyolcaddöntőben a Vardar Szkopje lesz az ellenfele előbb április elsején (csütörtök 18:30, Sport1), majd április 8-án (csütörtök 18:30, Sport1).

A párharcnak egyértelműen a Veszprém az esélyese, de a Vardart soha nem szabad leírni, és erről Nagy László is beszélt a Harmadik Félidőben. A sportigazgató azonban a közelmúlt bejelentéseit is kommentálta, és megtudtuk, miért születtek meg az egyes döntések a csapatépítésben.

Már hivatalos, hogy a magyar válogatott Székely Márton a Porto játékosa lett, a portugálok vele pótolják a tragikusan fiatalon elhunyt Alfredo Quintanát. Rodrigo Corrales és Vladimir Cupara párosával folytatják a bakonyiak, és Székely helyére nem terveznek új játékost igazolni:

„Azt gondolom, hogy ilyen szinten három ilyen magas szintű kapust – mint Corrales, Cupara és Székely Marci – nem jó fenntartani, egészséges perceket sem tudod David Davis biztosítani, Marci sokszor nem is volt csapatban. Néha még azt is megkérdőjelezem, hogy két ilyen szintű kapus kell-e egy csapatba, de ők itt vannak ketten, ezért redukáltuk a létszámot kettőre. Rengeteget beszélgettünk az elmúlt időszakban erről David Davisszel, Sterbik Árpi kapusedzőnek is kikértük a véleményét, és abban maradtunk, hogy ha Marcinak lejár a szerződése, akkor őt nem szeretnénk tovább ültetni. Jött ez az egyébként sajnálatos hír, ami az ő szempontjából abban pozitív, hogy Portóba igazolt, és játékpercekhez juthat. Jövőre szeretnénk utánpótláskorú kapussal feltölteni a felnőtt csapatot abban az esetben, ha erre szükség lenne” nyilatkozta a Harmadik Félidőben Nagy László.

Kifejtette, hogy a jobbátlövő poszton is hasonló a helyzet, Jorge Maqueda és Omar Yahia marad a csapatnál, míg Kent Robin Tönnesen Szegedre igazol. Az ő helyére sem kívánnak szerződtetni senkit. Yahiával kapcsolatban kifejtette, hogy ő a következő 5-6 évben a világ kézilabdázásának meghatározó jobbátlövője lehet, ha töretlen lesz a fejlődése.

A magyar válogatottban és a Wisla Plockban remeklő Szita Zoltán szerződtetése is felmerült Veszprémben, hosszasan beszélgettek róla a vezetők, de egyelőre nem tér vissza a klubhoz: „Nem titkolt vágyunk volt, hogy Zoli visszakerüljön Veszprémbe, viszont amire mi szerettük volna használni, azt egyelőre még az ő pályafutásában nem láttuk, vagy nagyon kis részben.

Arra gondolok, hogy David Davis fejében Szita Zolival kapcsolatosan az élt a fizikuma, illetve technikai, taktikai tudása alapján, hogy irányítóban és balátlövőben szerette volna bevetni.

Balátlövőként a válogatottban és Plockban is bizonyította, hogy jó teljesítményre képes, viszont azon a poszton Borozannal, Laugéval – aki remélhetőleg felépül – megvagyunk, és ezért volt az David Davis gondolata, hogy irányító és balátlövő poszton is bevesse, azonban irányítóként még nem látta játszani.

Ezért gondolta azt, hogy az ő visszaigazolása ebből a szempontból egyelőre nem lett volna szerencsés.”

A Vardar Szkopje elleni párharcról azt mondta a sportigazgató, hogy nem lesz sétagalopp, tiszteli a Veszprém az ellenfelet attól függetlenül, hogy nagy változásokon ment át a Vardar. Azt is elárulta, hogy David Davis szeretné meggyorsítani a játékot, és leredukálni a labdaeladásokat, illetve Nagy László szerint a védekezés is lehetne picit acélosabb.

Vardar Szkopje – Telekom Veszprém: április 1., csütörtök 18:30, Sport1 (élő)

Telekom Veszprém – Vardar Szkopje: április 8., csütörtök 18:30, Sport1 (élő)

