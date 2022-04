Jövőre elhagyja a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklubot a csapatkapitány Rasmus Lauge Schmidt.

A klub hétfői tájékoztatása szerint a dán balátlövő 2023 nyarától nevelőegyesületében, a Bjerringbro-Silkeborg Handboldban folytatja pályafutását.



Az Európa-bajnok légiós 2019 nyarán igazolt Veszprémbe, majd tavaly további kettő plusz egy évre kötelezte el magát az egyesülethez. A szerződésébe - az ő kérésére, még a koronavírus-járványra való tekintettel - bekerült egy záradék, melynek értelmében 2023 nyarán visszatérhet Dániába. A 30 éves játékos úgy döntött, hogy élni kíván ezzel az opcióval.

It's announced. Rasmus Lauge returns to Bjerringbro-Silkeborg on a 5-year contract from the summer of 2023.