A telekomveszprem.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Klubunk hivatalosan is megerősítheti, hogy Jorge Maqueda, a MOL-Pick Szeged jobbátlövője jövő szezontól kezdve a Telekom Veszprém csapatát erősíti. A spanyol világbajnok két évre kötelezte el magát az „Építőkhöz”.



Jorge 1988. március 15-én született Toledóban. Profi pályafutását a Barcelonában kezdte, amellyel bajnoki címet, Spanyol Kupa és Szuperkupa győzelmet ünnepelhetett, azonban 2007-ben távozott, és a CB Alcobendas együttesében folytatta pályafutását.



Innen 2009-ben a BM Aragónba igazolt, ahonnan két év után légiósnak állt. A HBC Nantes-ban három évet töltött, de az igazi nagy sikerei csak ezután következtek, amikor a 2015-ben a HC Vardarhoz szerződött. Itt háromszoros macedón bajnok és kupagyőztes, és kétszeres SEHA – Gazprom Liga győztes lett, illetve 2017-ben megnyerte a VELUX EHF Bajnokok Ligáját is.



2018-ben igazolt a MOL-Pick Szegedhez, amellyel magyar bajnokságot és Magyar Kupát nyert egyszer-egyszer.



A spanyol válogatottban 2006 óta szerepel, sikerei között szerepel egy-egy Európa-bajnoki arany, ezüst és bronz, illetve egy világbajnoki bronz és aranyérem. Utóbbit hazai pályán szerezte 2013-ban. A nemrég befejeződött 2020-as Európa-bajnokságon az All-Star csapatba is beválaszották!



Sok sikert kívánunk Veszprémben Jorge!

Borítókép: Martin Rose/Bongarts/Getty Images