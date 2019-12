A férfi kézilabda-bajnokság egyik legnagyobb rangadója lesz szombat este, a Telekom Veszprém és a Mol-Pick Szeged együttese között.

A BL-ben mindkét együttes remekel, a Szeged sorozatban 7 mérkőzést nyert, így feljött csoportjában a második helyre, míg a Veszprém a legutóbbi fordulóban kiütötte a BL címvédő Vardar Szkopjét. Tehát két kiváló formában lévő együttes találkozik este a Veszprém Arénában.



Esélyek

A magyar bajnok Veszprémben sok a sérült, Lékai és Mahé mellett most már Tönnesen is hiányzik, de David Davis csapatának így is komoly esélyei vannak az ősi rivális legyőzésére. A szegedi együttes nagy hiányzója Alen Blazevic lehet, akire védekezésben számítana Juan Carlos Pastor.



A szegediek tavaly ősszel nyerni tudtak Veszprémben. Idén is így lesz?

Fotó: MOL Pick Szeged kézilabdacsapat

A Szegedi csapat játéka elsősorban két nehézbombázóján, Bodó Richárdon, valamint a szlovén irányító Dean Bombacon fog múlni, míg Veszprémben bízhatnak Rasmus Laugéban, és a svéd beállóban, Andreas Nilssonban.

Veszprémből Szegedre, Szegedről Veszprémbe.

Mindkét csapatban van néhány olyan játékos, aki megfordult az ellenfélnél is. Az egyik ilyen a Veszprém sérült irányítója Lékai Máté, aki Szegeden lett alapember, és egy celjei kitérő után erősíti a tavalyi BL döntős gárdát. Ugyanez elmondható a veszprémi csapat másik irányítójáról, a szerb Petar Nenadicról, aki fiatalon szintén a szegedi csapatot erősítette. De a legnagyobb érdekesség az, hogy a két éve még a Veszprém kapuját védő Alilovic-Mikler kettős, ma már a Szeged kapuját őrzi.

Ki nyerhet most?



Miért a Szeged?

Juan Carlos Pastor együttese az elmúlt 7 BL meccsét kivétel nélkül megnyerte, míg David Davis együttese ezt nem mondhatja el magáról. Legutóbb a csongrádiak a Zagreb együttesét verték meg 33-23-ra, ez kiváló formájukról tesz tanúbizonyságot.



Miért a Veszprém?



Az év rangadójára Veszprémben is nagyon komolyan készülnek.

Videó: Youtube.com/ Telekom Veszprém

A Veszprém legutóbb a BL-ben a Kielce együttesétől szenvedett vereséget, azonban ebben a szezonban hazai pályán csak egy alkalommal kapott ki. A legnagyobb kérdés az lesz, hogy három kulcsember hiányát elbírja-e a bakonyi együttes a Szeged ellen.



Rasmus Lauge első derbijére készül.

Fotó: Veszprém handball team

Azonban a találkozó egyik legnagyobb kérdése ezúttal nem a bajnoki cím, hanem, hogy sikerül-e egymást követő két évben másodszor is nyernie Juan Carlos Pastor együttesének a Veszprém Arénában.

Borítókép: Facebook.com/ Mikler Roland