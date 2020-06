A szezon lezárása után a Telekom Veszprém edzője, David Davis a csapat közösségi oldalán videóban válaszolt a szurkolók kérdéseire.

A tréner a jövőbeni esetleges igazolásokkal kapcsolatban elmondta, elégedett jelenlegi játékosaival, teljesnek érzi a csapatot.



A szurkolók kíváncsiak voltak a vezetőedző kedvenc magyar ételeire és az első veszprémi élményére is, David Davis ezekről is mesélt.



A Veszprém edzője arra a kérédsre is választ adott, hogy ha lenne rá lehetősége, igazolna-e játékost Szegedről.





David Davis 2018-ban érkezett a Telekom Veszprém csapatához. A tavalyi szezonban BL-döntőbe jutottak, ahol ezüstérmet szereztek. Továbbá megnyerték a bajnokságot, és a Magyar Kupát is.



Borítókép: Facebook.com/ Telekom Veszprém