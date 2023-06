A Veszprém házigazdaként 34-27-re legyőzte a címvédő Szegedet a férfi kézilabda NB I döntőjének hétfői, második mérkőzésén, ezzel 1-1-re alakította a párharc állását.

Az első meccset pénteken 31-25-re nyerte meg hazai pályán az alapszakaszgyőztes Szeged, a párharc harmadik, utolsó mérkőzését pedig pénteken 20.30-tól rendezik ugyancsak Szegeden.

Eredmény, döntő, 2. mérkőzés:

Telekom Veszprém - OTP Bank-Pick Szeged 34-27 (18-17)

--------------------------------------------------

lövések/gólok: 46/34, illetve 44/27

gólok hétméteresből: 6/6, illetve 6/5

kiállítások: 10, illetve 10 perc

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc állása: 1-1.

A hazaiaktól Omar Jahja, a vendégek keretéből Bogdan Radivojevic, Sebastian Frimmel és Luka Stepancic hiányzott.



Az első meccsen a Veszprém csak egyszer vezetett (2-1), most viszont a hatodik percben már 5-2-es előnyben volt, ekkor Juan Carlos Pastor szegedi vezetőedző időt kért. Rendkívül elszántan játszottak, és eleinte hatékonyabban védekeztek a Magyar Kupa-győztes bakonyiak, ellenfelük azonban előbb szívósan tapadt rájuk, majd háromgólos hátrányból is vissza tudott kapaszkodni. A 28. percben egyenlített a Szeged, a szünetben pedig 18-17-re vezetett a hazai csapat.

A második félidő elején is rendre előrébb járt egy-két góllal a Veszprém. Továbbra is nagyon kicsi volt a különbség a csapatok között, de néhány kulcsfontosságú pillanatban a házigazdák pontosabban támadtak és jobban védekeztek, majd a meccs kétharmadánál első alkalommal vezettek négy találattal. Vladimir Cupara a bravúros védések mellett egy góllal is segítette csapatát, és amikor csapata a 46. percben már 26-20-as előnyben volt, eldőlt a mérkőzés.

A hazaiak a hátralévő időben is bizonyították, hogy a pénteki vesztes meccs után nagyon összekapták magukat, hiszen a hajrában is rendkívül összeszedetten, fegyelmezetten, ugyanakkor lelkesen játszottak, és végig vezetve, a különbséget tovább növelve győzték le legnagyobb hazai riválisukat.

Bjarki Már Elísson kilenc, a magyar válogatott Ilic Zoran hét, Dragan Pechmalbec hat góllal, Vladimir Cupara kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Alexander Blonz hatszor, Bodó Richárd, Rosta Miklós és Borut Mackovsek négy-négy alkalommal talált be, Mikler Roland hét lövést védett.

A két csapat 190. egymás elleni mérkőzésén 54 szegedi siker és hét döntetlen mellett ez volt a 129. veszprémi győzelem.



Borítókép: MTI / Vasvári Tamás