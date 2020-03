Gyászol a Fradi-család. Életének ötvennyolcadik évében, méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Hemela Zsolt, klubunk kézilabda szakosztályának korábbi ügyvezető elnöke, aki mostanáig is a szakosztály vezetőségében dolgozott.

Hemela Zsolt 1962. március 28-án született, majd gyermekként a Ferencvárosban kezdett kézilabdázni. Kapusként egészen egyetemista koráig a Népligetben sportolt, ekkor is csak azért váltott, mert a Testnevelési Főiskola hallgatójaként kötelező volt az intézmény csapatát erősítenie.



Az egyetem elvégzését követően rögtön visszatért a Fradiba, s ekkor már a felnőtt csapat tagjaként szerepelt zöld-fehér mezben.



Az 1980-as évek végén a férfi kézilabdacsapatunk megszűnt, a kiváló kapus pedig az akkori egyik élcsapathoz, a Tatabányához igazolt. Néhány év elteltével a Fradi utódcsapata Hargita KC néven indult a bajnokságban, amelynek segítségére volt a Népligetbe ismét visszatérő Hemela Zsolt is. Később a Solymárhoz, utána a Százhalombattához igazolt, ahol többek között Adorján Gábor, Elek Gábor és Vlagyimir Golovin is a csapattársa volt, majd kapusedzővé vált.

A kétezres évek elején Hemela Zsolt edzőként tevékenykedett, aztán a Malév SC ügyvezető igazgatójaként dolgozott sikeresen, mígnem 2009-ben újfent visszatért a számára oly fontos klubhoz, a Ferencvároshoz. 2009 decemberétől Kökény Beatrixszal közösen ügyvezető elnöke lett az FTC kézilabda szakosztályának, később pedig szakosztály menedzserként dolgozott.

Zsolt életvidám, pozitív személyiségével a klub közkedvelt alakja volt, elhivatott munkájával pedig rengeteget is tett a Ferencvárosért, amely családja mellett talán a legfontosabb volt számára.

Hemela Zsoltot a Ferencváros Torna Club saját halottjának tekinti.

