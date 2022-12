A 24 éves játékos október elején a Hamar Arbeiderblad című napilapnak adott interjúban közölte, hogy jövő nyáron távozik a norvég Elverumtól és Szegedre szerződik. Átigazolásának hírét akkor Nils Kristian Myhre, az Elverum HB sportigazgatója is megerősítette.

A szegedi klub honlapjának csütörtöki híradása szerint Imsgard megállapodása 2026 nyaráig szól.

"Egy tehetséges, sokra hivatott hálóőr érkezik hozzánk, aki remek párost alkothat majd Mikler Rolanddal" - nyilatkozta Szűcs Ernő Péter klubelnök. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi két kapus közül a horvát Mirko Alilovic jövő nyáron távozik a bajnoki címvédőtől.

A 197 centiméter magas Imsgard négyszeres norvég bajnok és négyszeres kupagyőztes, az idei szezon eddigi tíz mérkőzésén 24 százalékos hatékonysággal védett a Bajnokok Ligájában.

Official: we have signed Norwegian national team goalkeeper Emil Kheri Imsgard of Elverum to a 3-year deal from summer 2023.



Welcome to the club! #kékek #HandballFamily #otpbankpickszeged #pickszeged #handball pic.twitter.com/pcybmqzk5V