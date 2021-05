A Budakalász hazai pályán 9 góllal legyőzte a Dabast a férfi kézilabda NB1 23. fordulójában.



A mérkőzést a két vezetőedző, Csoknyai István és Tomori Győző mellett a remeklő budakalászi irányító, Koncz András valamint a dabasiak irányítója, Török Ádám értékelte.

Tomori Győző a Dabas vezetőedzője: Gratulálok a Budakalásznak a két ponthoz, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Mindent megtettünk, ez ma sajnos ennyire volt elég.



Csoknyai István a Budakalász vezetőedzője: Ránk ijesztett a Dabas az első félidőben annak ellenére, hogy jól kezdtük a mérkőzést. Az első játékrészben jól tartotta magát ellenfelünk. Később rendezni tudtuk a sorainkat, így előnnyel mehettünk be az öltözőbe. A második félidőben ellenfelünk megpróbálkozott a 7 a 6 elleni játékkal, ezt jól reagáltunk le. Az elmúlt mérkőzéseken sok helyzetet kihagytunk, amiket most jól használtunk ki. Ebben a mérkőzésben azonban nem volt ekkora a különbség. Gratulálok a csapatomnak.



Török Ádám a Dabas irányítója: Gratulálok a Budakalásznak. Hiába küzdöttünk, kevesek voltunk ezen a mérkőzésen is. Mérkőzések óta nem tudjuk felvenni az ellenfelekkel a versenyt. Most már a többi csapat kezében van a sorsunk.



Koncz András a Budakalász irányítója: A mérkőzés elején azt kaptuk, amire számítottunk, jól kezdtünk, de visszajött ránk a Dabas. A második félidőben úgy éreztem, hogy szétestek fejben, és ezt ki tudtuk használni.



A Sport365.hu stábja a Budakalász edzőjét, Csoknyai Istvánt arról kérdezte a sajtótájékoztatón, hogy a találkozón nyújtott teljesítmény mire lehet elég a következő mérkőzéseken.

"Egy edző számára mindig nagy öröm, ha a csapata így játszik. A következő fordulóban nagyon nehéz mérkőzésünk lesz Orosházán, a Veszprém elleni találkozó szinte lehetetlen küldetés, míg a Komló elleni mérkőzést szeretnénk megnyerni. Fontos lenne, hogy a Komló és az Orosháza elleni bajnokikon győzni tudjunk".

Borítókép: Facebook.com/ Budakalászi Kézilabda Klub