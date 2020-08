Sajtóbejáráson mutatták be a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának új öltözőjét és a Veszprém Arénában elvégzett fejlesztéseket a klub vezetői pénteken.

Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója elmondta: a csarnokban az öltözők és az öltözőfolyosó megújítása mellett rehabilitációs szobát is kialakítottak. Kiemelte: az első csapat öltözőjében nemcsak egyszerű megújítást végeztek, hanem teljesen átalakították, modernizálták azt. Elbontottak falakat, berendezéseket, megújították a mosdóteret, és teljesen új környezetet alakítottak ki. Az öltöző vitrinjeiben helyet kapott az első elnyert trófea, valamint a 2007/08-as szezonban megszerzett KEK-serleg, a bejárat mellett pedig a 2009-ben meggyilkolt Marian Cozma portréját helyezték el. Az öltözőfolyosókon kicserélték a korábban felrepedezett műgyanta padlózatot, melyen három Veszprém-címer is látható, a falakat pedig a közelmúlt veszprémi játékosai és a szurkolók fotói díszítik. Csík Zoltán megjegyezte: azért csak az elmúlt évek nagyjai, mert csupán róluk állt rendelkezésre olyan minőségű fotó, amelyet ezzel a technológiával ekkora, padlótól plafonig érő méretben el tudtak készíteni.



"A fejlesztésekkel azt szerettük volna elérni, hogy az arénába érkező játékosok érezzék: egy kézilabdaszentélybe lépnek be" - tette hozzá a vezérigazgató.



Borítókép: Facebook.com/ Telekom Veszprém