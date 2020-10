Kentin Mahé, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának világbajnok irányítója a koronavírus-fertőzés miatti karantén idején is megőrizte jó hangulatát.

A kiváló játékos az M4 Sport hétfői, Kézilabda magazin című műsorában elmondta, eleinte enyhe tünetei voltak, de már sokkal jobban érzi magát. Csaknem egy hete van karanténban, de pénteken valószínűleg elhagyhatja a lakást, ha a következő tesztje negatív lesz.



A visszatérésének várható dátuma kapcsán megjegyezte, nem nála van a döntés, a klubja nyilván mindent megtesz, hogy visszaszerezze a játékengedélyét, de Magyarországon nagyon szigorú protokoll van érvényben ilyen esetekre.



Mahén kívül Lékai Máté, Rodrigo Corrales és Blaz Blagotinsek is megfertőződött - ám ők is jól vannak már -, de a veszprémiek nélkülük is pályára lépnek szerdán a német THW Kiel otthonában a Bajnokok Ligája csoportkörében.



"Figyelembe kell venni azt is, hogy egy meccsre csak 16 játékos nevezhető. Mi négyen legalább megkönnyítjük az edzőnk munkáját" - utalt a csapatösszeállításra viccesen az irányító.



Hozzátette, társaik nagyon fontos mérkőzés előtt állnak, mert a Kiel az egyik legjobb csapat a csoportjukban, és nagyon jó kézilabdát játszik. Mahé arról is beszélt, megpróbálnak minden mérkőzést lejátszani, amit csak tudnak, ezért nem kezdeményezték a szerdai találkozó elhalasztását.



Elárulta, továbbra sem tudják biztosan, hogy az előző idényből december végére halasztott kölni BL négyes döntőt megtartják-e, de játékosként arra vágynak, hogy játszhassanak, és a veszprémi klub történetében először megnyerhessék a Bajnokok Ligáját.



"Nagyon remélem, hogy képesek leszünk megnyerni. Jelenleg nagyon jó, felívelő pályán vagyunk, talán ebben most megállított minket ez az időszak, de reméljük, sikerül visszatérnünk a korábbi formánkhoz. Ha úgy játszunk, szép reményeink lehetnek" - nyilatkozta.



A bajnoki és BL-meccseken kívül válogatott találkozók, majd januárban az egyiptomi világbajnokság vár a kézilabdázókra.



"Ez egy speciális, nagyon intenzív időszak lesz, hiszen egyik meccs követi a másikat. Fizikálisan és mentálisan is nagyon fel kell készülni rá" - vélekedett Kentin Mahé.

Kép: Gualter Fatia/Getty Images