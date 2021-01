Nik Henigman és Bajus Brunó után a beálló Rosta Miklós is meghosszabbította szerződését a Mol Pick Szeged kézilabda csapatával.





"Nagy öröm számomra is, hogy számol velem a csapat. Nagyon jó döntést hoztam, hogy Szegedre igazoltam, rengeteget tanultam. Lépkedek előre, de még mindig van mit elsajátítanom, hogy még jobb játékos váljon belőlem. Tudom, hogy akkor kapok több szerepet, ha minden egyes edzésen a maximumot nyújtom, és odateszem magam. Ez a célom, az ősszel már megkaptam a lehetőséget, így ez hatalmas motivációt jelentett számomra. Minden rendben a válogatott edzőtáborában, keményen edzünk. Nagyon sajnálom, hogy a pénteki szlovákok elleni edzőmeccs végül elmarad, jó lett volna egy meccset még játszani a világbajnokság előtt, de most ilyen időket élünk. Várom a vébé kezdetét, bízom egy jó és eredményes szereplésben." - nyilatkozta a szegedi csapat honlapjának a beálló.







Rosta Miklós tagja a magyar férfi kézilabda-válogatott világbajnokságra utazó keretének. A magyar csapat a csoportkörben sorrendben a zöld-foki szigetekkel, Uruguayyal és Németországgal játszik, ahonnan az első 3 lép tovább.



Borítókép: pickhandball.hu

Forrás: pickhandball.hu