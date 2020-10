Eltérő fizikai állapotuk miatt öt csoportra osztva készülnek a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosai.

Bubori Kornél, a klub erőnléti edzője az M4 Sporton elmondta, a koronavírusos megbetegedésből visszatérők számára eltérően kell adagolni a terhelést, ezért kell öt csoportra bontani a keretet.



Bodó Richárd, Dean Bombac és Borut Mackovsek csütörtökön már játszott, csapatuk azonban bíztató kezdés után 26-24-re kikapott a fehérorosz Meskov Breszt otthonában a Bajnokok Ligája csoportkörében.



"Nem volt egyszerű hat hét teljes mozgásmentes időszak után visszatérniük. Ez rosszabb, mint a nyári pihenő, amikor csak három hétig nem mozognak. Hét-nyolc napot tudtak edzeni, a csapattal csak hármat. Ez nagyon kevés, még időre van szüksége mindhárom játékosnak" - magyarázta a tréner a Kézilabda magazinban.



Mint kifejtette, a triónak egyelőre mindenben lemaradása van. A legfontosabb, hogy minél több időt tudjanak a pályán tölteni, a második, hogy ez minél jobb állóképességgel történjen, a harmadik pedig, hogy a gyorsaságukat is vissza tudják szerezni. Ugyancsak rendkívül fontos, hogy senki ne siesse el a visszatérést, nehogy megsérüljön.



Bubori egyelőre nem tudja, a meggyógyult játékosok mikor érhetik el korábbi formájukat, de az biztos, hogy ehhez hetekre van szükség. Hozzáfűzte, továbbra is vannak pontos terveik, de a világjárvány miatt mégsem tudnak előre tervezni, például azt sem tudják, kik mennek a jövő héten hazájuk válogatottjához, és kik nem.



A megfertőződött kézilabdázók közül a válogatott beálló, Bánhidi Bence is újrakezdte a munkát, néha már a csapattal is edz, de a visszatérésének dátuma egyelőre nem megjósolható.



A szegediek csütörtökön a német Flensburg-Handewitt együttesét fogadják a BL csoportkörében.

Borítókép: Facebook/MOL Pick Szeged