A Telekom Veszprém házigazdaként 34-21-re legyőzte a Csurgói KK csapatát a férfi kézilabda NB I csütörtöki mérkőzésén.

Jól kezdtek a vendég somogyiak, a 22. percben 9-8-ra vezettek, ám a Magyar Kupa-címvédő házigazdák ezt követően egy 9-2-es sorozattal megnyugtató előnyre tettek szert a szünetig.



A második félidőben a Csurgó csupán tízszer talált be, a veszprémiek viszont többször is kettesével-hármasával dobták a gólokat, így a vártnál is fölényesebben nyertek.



A hazaiak mezőnyjátékosai közül csak Sipos Adrián nem szerzett gólt, a kapuban Rodrigo Corrales húsz védéssel járult hozzá a sikerhez.

Eredmény:

Telekom Veszprém-Csurgói KK 34-21 (17-11)

Borítókép: Facebook.com/ Telekom Veszprém Handball Team