Május 29-én és 30-án rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában. A 2013/14-es szezon óta minden évben itt rendezték meg ezt az eseményt, amely rengeteg kézilabdát szerető embert hozott össze.



A tavalyi évben azonban sajnos a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt, és a középdöntők után félbe kellett szakítani a szezont. Ezúttal ez nem történt meg, és nagyon nagy dolog, hogy nézők előtt tudják megrendezni a klubkézilabdázás csúcsának is mondott eseményt. Az elmúlt években amikor magyar csapat ott volt a Final Fourban (2015 kivételével minden idény végén) akkor mindig telt ház volt.



A járvány miatt az Európai Kézilabda Szövetség csak fél házat engedélyez, de ez összességében így is 6000 embert jelent.



Egy világjárvánnyal tarkított idény végén nézzük meg mire lehet képes az a négy együttes, aki ott lesz a Final Fourban.

Cikksorozatunk utolsó részében a BL-címvédő Győri Audi Eto KC útját elevenítjük fel a Final Fourba jutásig, illetve arról is szó esik, hogy miben lehet erős vagy éppen gyenge Ambros Martin alakulata.

A szezont még Danyi Gábor irányításával kezdte a Rába-parti együttes, amely nagyon magabiztosan, 9 győzelemmel és 4 döntetlennel vereség nélkül, csoportelsőként jutott be az egyenes kieséses szakaszba. Itt a német bajnok Bietigheim következett, akiket kettős győzelemmel jutott a negyeddöntőbe.





Itt a montenegrói bajnok Buducnoszt Podgorica együttese várt a győriekre, de őket is egy 30-19-es idegenbeli, illetve egy 24-21-es győzelemmel ejtett ki a Győr.

Nem sokkal a Final Fourba jutás után azonban egy váratlan hidegzuhany következett, de talán még épp időben.

A bajnokságban kilencgólos vereséget szenvedtek a legnagyobb rivális Ferencváros otthonában. Ez a Rába-partiak számára a bajnoki címbe is kerülhet akár, hiszen egy esetleges pontazonosság esetén már a fővárosiak lennének a bajnokok.

A vereséget követően menesztették Danyi Gábort és helyére a Győrrel négy BL címet nyerő Ambros Martint nevezték ki vezetőedzőnek. (Következő idénytől a spanyol szakember irányította volna a győrieket. – szerk. megjegyzés).

A 2018 után visszatérő spanyol szakember megnyerte a Magyar Kupát régi-új csapatával.



Kik lehetnek azok, akik eldönthetik a Győr javára a négyes döntőt?

A kérdésre nem lenne egyszerű a válasz, ha egy valakit ki kellene emelni a csapatból akkor az Stine Oftedal lenne, mert nem csak, hogy nagyszerű labdákat osztogat csapattársainak, de arra is képes, hogy egy maga eldöntsön egy összecsapást. Aki Stine Oftedal támadásban, az Eduarda Amorim lehet védekezésben.

A brazil játékos 2009-ben érkezett Győrbe és 12 évet töltött a Rába-partján. Ő és a legendás 13-as, Görbicz Anita az a két játékos, aki a győriek eddigi mind az öt Bajnokok Ligája sikerében tevékenyen részt vállalt. (2013, 2014, 2017, 2018, 2019). Az idény végén azonban mindketten távoznak a csapattól. Míg Amorim Rosztovban folytatja, addig Görbicz Anita végleg felhagy az aktív kézilabdázással.

A zöld-fehérek keretében a fent említett játékosokon kívül több világklasszis kézilabdázó is szerepel, akik közül bárki eldöntheti a Győr javára a négyes döntőt.

A Rába-partiak kapujában mindjárt 2 világklasszis kapus is szerepel, Amandine Leynaud és Silje Solberg, de harmadik számú hálóőrként Laura Glauser is kiváló formában van. Jobbszélső poszton két újonc található, név szerint Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya. A belső posztokon repertoárban nincs hiány, hiszen Oftedal és Amorim mellett ott van a keretben a francia válogatott, Estelle Nze Minko és Veronica Kristiansen is. A balszélen Görbicz Anita mellett a fiatal Fodor Csenge szerepel. A beálló pozícióban szintén két TOP játékos van Kari Brattset, és Beatrice Edwige.

A gyenge pontja a győrieknek talán az lehet, hogy nincsen balkezes jobbátlövője, hiszen még az ősszel távozott Amanda Kurtovic.

A győriek ellenfele a BL döntőbe jutásért a francia bajnok Brest Bretagne együttese lesz, szombat délután magyar idő szerint 15:15-kor.

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC