A Sporttv.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Jelen állás szerint zártkapus logikával zajlanak az előkészületek a női kézilabda Bajnokok Ligája májusi Final4-jára, de ha változik a helyzet, és mégis mehetnek be szurkolók az arénába, akkor a szervezők azonnal tudnak változtatni a forgatókönyvön.



Erről Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában. Elmondta, a sportszerető közeg ki van éhezve a sporteseményekre, és ha teltház lenne, akkor akár egy hét alatt elfogynának a jegyek.

Március 19-21. között Győrben olimpiai selejtezőtornát szerveztek, ahol a magyar válogatott Oroszország, Szerbia és Kazahsztán ellen játszott, és kivívta az indulási jogot az olimpiára. Novák András elmondta, rengetegen dolgoztak ezért a sikerért a csúszások miatt 14 hónapig, de a sportdiplomáciát mindenképpen ki szerette volna emelni, hiszen kulcskérdés, hogy Magyarországon volt ez az esemény.



Szóba került a női válogatott szakmai stábja is, amelyről Pálinger Katalin egy hete azt mondta, a szövetség szeretné a jelenlegi szakmai stábbal folytatni a munkát. Novák ezt megerősítette, de elmondta, az utazó létszámmal kapcsolatban a MOB dönt majd:





„Jövő kedden lesz elnökségi ülés, ahol Kati beszámol arról, milyen szigorú szabálya van ennek a körnek, mondjuk úgy, hogy létszám tekintetébe, de a szakmai stáb változatlan. Úgy készülünk, hogy amennyiben lehetséges, ez a szakmai stáb megy. Kiegészülne további szakemberekkel, valószínűleg a MOB-nak lesz a döntése, hogy ez lehetséges, vagy sem, de reményeink szerint így megyünk ki, ahogyan most vagyunk.”

Május 29-30-án Budapest ad majd otthont a Bajnokok Ligája négyesdöntőjének (ahol vélhetően a Győri Audi ETO KC is ott lesz, hiszen az első mérkőzésen 11 gólos előnyt szerzett a Buducsnoszttal szemben).

Jelenleg úgy néz ki, nézők nélkül kerül megrendezésre az esemény, de ez még változhat: „Talán a költségvetés az egyetlen, amit nehéz belőni, viszont azt el kell ismerni, hogy annyi rutinunk már van, hogy minden helyzetre fel vagyunk készülve.



Például a Final4 tekintetében tudunk menni teljes házzal, 1/3 házzal és zártkapuval is, és akár az utolsó pillanatban is tudunk ezen változtatni.

"Ami valóban nehéz, hogy a költségeket az utolsó pillanatban úgy átcsoportosítani, hogy mindezt lehetővé tegyük, de itt is folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Európai Kézilabda Szövetséggel, közösen dolgozunk azon, hogy ez pénzügyileg rentábilis legyen” – fogalmazott a szövetség operatív igazgatója. –

A mai tudásunk szerint zártkapu logikával vagyunk, de ahogyan az előbb említettem, ha például szerdán az derül ki, hogy lehet nyitni, akkor szerdán elkezdjük a jegyértékesítést.

Ez most egy optimista verzió, és hihetetlennek is tűnik, de technikailag készen állunk rá. Az elmúlt évekből azt tapasztaljuk, hogy akár egy hét alatt dönthet úgy a sportszerető közeg, ami éhes is annyira, hogy tudunk teltházat csinálni a visszajelzések alapján.”

Novák András a beszélgetés végén nagyon kedves gesztust gyakorolt és felköszöntötte születésnapján Fazekas Erzsébetet, a műsor házigazdáját.

A Győri Audi ETO KC szombaton 17:45-től játssza a Buducsnoszt elleni negyeddöntő visszavágóját. Az első mérkőzésen 30-19-re nyertek a győriek idegenben. Ez a mérkőzés és a május 29-30-án megrendezésre kerülő Final4 minden mérkőzése is a Sport1-en lesz látható.

Borítókép: