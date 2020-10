Visszatér pályára a svéd válogatott egykori legendás kapusa Matthias Andersson, miután a THW Kiel olimpiai, - világ, - és Európa-bajnok kapusa, Nicklas Landin megsérült.



"A koronavírus-járvány miatt rendkívül nehéz a külső szakemberekkel való kommunikáció." - nyilatkozta Szilágyi Viktor a THW Kiel sportigazgatója.



A legendás kapus visszatéréséről elmondta, hogy Andersson a Bundesliga rajtjától Landin visszatéréséig játékosként is segíteni fogja a csapat munkáját, az edzéseken játékosként is részt vesz.



"Ez további biztonságot nyújt, amikor egy esetleges koronavírus miatti karanténra is számítanunk kell" - tette hozzá a sportigazgató.



Nicklas Landin hiánya nagy érvágás a Kielnek.

Fotó: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

"A másik két kapus, Dario Quenstedt és Philipp Saggau partnerek voltak az új felállás kapcsán, örömmel segítek a csapatnak - nyilatkozta a 42 éves kapus.

A Thw Kiel a tegnapi játéknap folyamán 36-30-ra legyőzte az Erlangen együttesét a Bundesliga nyitófordulójában.

Borítókép és forrás: Thw-handball.de