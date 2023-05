A Telekom Veszprém nem jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, mivel 31-27-re kikapott a lengyel Kielce otthonában a negyeddöntő csütörtöki visszavágóján, így 60-56-ra elveszítette a párharcot.

Az első mérkőzésen, egy héttel ezelőtt Veszprémben 29-29-es döntetlen született. A négyes döntőt június 17-18-án rendezik Kölnben.

Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:

Barlinek Industria Kielce (lengyel)-Telekom Veszprém 31-27 (18-12)

-----------------------------------------------------------------

lövések/gólok: 40/31, illetve 42/27

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 6/5

kiállítások: 8, illetve 12 perc

Továbbjutott: a Kielce, 60-56-os összesítéssel.

A vendégektől Omar Jahja és Ligetvári Patrik hiányzott, a hazaiaknál Haukur Thrastarson, Elliot Stenmalm, Pawel Paczkowski és Damian Domagala nem szerepelt a keretben.



Ahogyan egy héttel korábban, úgy ezúttal is sok hibával kezdett a Veszprém, ezért Momir Ilic vezetőedző a 12. percben, 6-2-es hátrányban időt kért. Ezt követően rendezte sorait a magyar csapat, és a februárban éppen Kielcéből igazolt Nedim Remili vezérletével felzárkózott 9-7-re. A lengyeleknél Talant Dujshebaev vezetőedző kapust cserélt, és a 24. percben ismét négy találat volt csapata előnye. Csakhamar a túloldalon is jött a kapuscsere, Rodrigo Corrales helyett Vladimir Cupara állt a háló elé. Az előző idényben BL-ezüstérmes Kielce kétszer is betalált emberhátrányból, és mivel az egész első félidőben magabiztosabban, pontosabban kézilabdázott, a szünetben már 18-12-re vezetett.



Remekül védekeztek a lengyelek, részben ennek tudható be, hogy jó néhány labdaeladással nehezítette saját helyzetét a Veszprém. A játék képe a folytatásban sem változott, bár a vendégek nagyon akartak és a meccs utolsó négy gólját ők szerezték, de a rendkívül felkészült, jobban és hatékonyabban játszó hazaiak ellen nem volt esélyük a továbbjutásra.



Veszprémi részről Nedim Remili hét, Kentin Mahé öt, Gasper Marguc négy gólt szerzett, Rodrigo Corrales hat védéssel zárt, Vladimir Cuparának nem volt védése. Csapatuk csak egyszer, 1-0-nál vezetett a találkozón. A házigazdáknál Szymon Sicko és Alex Dujshebaev hat-hat, Nicolas Tournat négy alkalommal volt eredményes, Andreas Wolff négy, Mateusz Kornecki hat lövést hárított.

A két csapat 19. egymás elleni BL-mérkőzésén 11 veszprémi siker és három döntetlen mellett ötödször győzött a Kielce.

később:

Barcelona (spanyol)-GOG (dán) 20.45 (az első mérkőzésen: 37-30)

szerdán játszották:

Paris Saint-Germain (francia) - THW Kiel (német) 32-29 (17-15)

Tj.: a PSG, kettős győzelemmel, 63-56-os összesítéssel.

SC Magdeburg (német)-Orlen Wisla Plock (lengyel) 30-28 (13-13)

Tj.: a Magdeburg, 52-50-es összesítéssel.



