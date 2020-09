A Telekom Veszprém 37-34-re győzött az ukrán Motor Zaporizzsja otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, szerdán.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, B csoport:

Motor Zaporizzsja (ukrán)-Telekom Veszprém 34-37 (18-17)

A vendégek keretében ezúttal nem volt magyar játékos, és Székely Márton, Lékai Máté, illetve Ligetvári Patrik mellett Kent Robin Tönnesen is hiányzott a csapatból.



A meccs első negyedében hatékonyan támadott a Veszprém, védekezésben viszont akadtak kisebb problémái, ezért csak a 15. percben tudott ellépni két góllal (8-10). Vjacaszlau Bohan, majd Artem Kozakevics góljaival kisvártatva fordított a Motor, amely a szünetben is egy találattal vezetett.



A második félidőt is az ukránok kezdték jobban (23-21), majd Petar Nenadic irányításával ismét sikerült fordítania a vendégcsapatnak. A folytatásban Jorge Maqueda góljai következtek, öt perccel a vége előtt már három volt az egyre jobban védekező Veszprém előnye.





A mezőny legeredményesebb játékosa Petar Nenadic volt tíz góllal, a hazaiaknál Artem Kozakevics nyolcszor talált be.



A két együttes hetedszer találkozott egymással a nemzetközi porondon, a Veszprém egy vereség mellett hatodik alkalommal nyert.



A jövő héten szünet lesz a BL csoportkörében, a három győzelemmel rendelkező veszprémiek legközelebb két hét múlva lépnek pályára, amikor a szlovén RK Celje PL csapatát fogadják.

Kép: Marius Becker/picture alliance via Getty Images